Primele imagini cu mama Luizei, dusă cu targa la spital. Motivul pentru care femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale: ”Nu se mai oprea!”

Femeia a fost evaluată la domiciliu de un echipaj SMURD, care a decis să o aducă de urgență la spital, deoarece avea tensiunea foarte mare.

"A fost o perioadă grea. Monica a suferit mult. Astăzi (sâmbătă, n.r.) am văzut că era foarte palidă şi pe seară din senin a început să-i curgă sânge din nas care nu se mai oprea. Sunt disperat când văd că se prăbuşeşte, că nu mai are forţă. Ne-am speriat şi am sunat la 112", a declarat bunicul Luizei, potrivit Antena 3.

Monica Melencu a ajuns la spital unde a primit îngrijirile medicale necesare. Femeia avea tensiunea foarte mare, iar medicii au reuşit să i-o stabilizeze.