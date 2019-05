Rabla pentru electrocasnice 2019. Cum te poți înscrie online în program

Pe 24 mai, Ministerul Mediului lansează Programul Rabla pentru Electrocasnice. Iată unde te poți înscrie online în programul Rabla pentru electrocasnice

Vineri, 24 mai, începe Programul Rabla pentru Electrocasnice. Anul acesta, programul va fi în valoare de 40 de milioane de euro, dublu față de anul trecut. Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat ieri, 23 mai, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Remat Holding în Prahova, demararea programului Rabla pentru electrocasnice 2019.

Rabla pentru electrocasnice 2019

Anul trecut, prin programul Rabla pentru electrocasnice 2018 au fost achiziţionate 12.900 de echipamente electrice şi electronice. Asta înseamnă că tot atâtea echipamente au fost casate.

Anul acesta, aplicația realizată de Administrația Fondului pentru Mediu va fi disponibila pentru înscrierile persoanelor fizice în programul Rabla pentru Electrocasnice 2019, începând cu 24 mai, vineri.

Cei care îşi doresc să îşi cumpere electrocasnice prin acest program trebuie să completeze un formular pe site-ul Agenţiei Fondului pentru Mediu. Apoi, cu voucherul primit pot merge la magazine. În cazul produselor mari, multe companii merg la domiciliul clienţilor pentru a ridica aparatele vechi. Acestea din urmă vor merge la reciclat.

Noutatea programului de anul acesta o reprezintă televizoarele şi maşinile de spălat vase. A anunţat astăzi ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, că în cazul maşinilor de spălat vase se poate da la schimb orice produs inclus în programul Rabla pentru electrocasnice.

Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului: „Poate o să vă întrebaţi de ce maşini de spălat vase. Pentru că în primul rând consumul de apă trebuie să fie cât mai mic în propria noastră casă”.

Cornel Brezuică, preşedintele AFM: „În 2019 ne-am grăbit, programul începe în luna mai, mult mai devreme decât anul trecut, ceea ce înseamă că toţi cetăţenii vor beneficia de banii pe care i-am alocat prin bugetul Fondului pentru Mediu”.

Finanţarea se acordă sub formă de vouchere, pentru achiziţionarea de echipamente electrice și electronice de uz casnic, denumite în continuare echipamente, după cum urmează:

a) 200 lei pentru mașini de spălat rufe cu eficienţa energetică A++;

b) 300 lei pentru mașini de spălat rufe cu eficienţa energetică A+++;

c) 300 lei pentru mașini de spălat vase cu eficienţa energetică A++;

d) 400 lei pentru mașini de spălat vase cu eficienţa energetică A+++;

e) 400 lei pentru aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficienţa energetică la răcire (A+++/ A++);

i) 500 lei pentru televizoare cu eficienţa energetică A+”.

Acte necesare pentru înscriere în Programul Rabla pentru Electrocasnice

Orice român care are domiciliul în România, nu are datorii la stat, are cel puțin 18 ani și un buletin sau o carte de identitate se pot înscrie, începând de azi, în programul Rabla pentru electrocasnice, reglementat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1172/2018.

Actele necesare sunt următoarele:

datele de identificare;

adresa de domiciliu;

adresa de e-mail și număr de telefon mobil valide, dacă acestea există;

declarația pe propria răspundere potrivit căreia nu înregistrează obligații de plată la bugetul de stat și bugetul local, conform legislației naționale în vigoare, la data înscrierii;

acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate;

tipul de aparat care se va cumpăra şi eficienţa energetică a acestuia (A+++/A++);

o declarație pe propria răspundere că solicitantul se obligă să predea electrocasnicul eligibil vechi echivalent celui pe care vrea să-l cumpere (pe principiul: o mașină de spălat uzată pentru o mașină de spălat nouă, de clasa A++/A+++).

Cum te înscrii în Programul Rabla pentru Electrocasnice – Pas cu pas

1.Mai întâi se completează în aplicație câmpurile necesare pentru înscrierea în program pe baza datelor personale, trecând informațiile solicitate de AFM

2.După ce te-ai înscris, trebuie să verifici situația voucher-ului.

Citește și :

A fost lansată a doua ediție a programului Rabla pentru electrocasnice! O persoană va putea folosi mai multe vouchere la cumpărături

Încep înscrierile în Programul Rabla pentru Electrocasnice 2019. Lista echipamentelor incluse a fost extinsă

Sursă foto: greatnews.ro