Raed Arafat, negru de supărare! Ce i s-a întâmplat într-o benzinărie. „Doamnele de acolo nu au intervenit”

„Ieri am intrat într-o benzinărie să cumpăr ceva de acolo, târziu noaptea. Doamnele de la benzinărie aveau mască. Au intrat patru tineri - nici mască, nici nimic. Eu m-am uitat, doamnele nu au spus nimic, au plecat și am întrebat doamnele. N-am vrut să intervin pentru că putea să iasă scandal, îți trebuia cineva cu autoritate de control ca să le spună ceva, cineva de la poliție sau patronul magazinului. Am întrebat doamnele: «De ce nu le spuneți nimic?»

Răspunsul a fost: «Am încercat să spunem să nu intre fără mască și rezultatul a fost că unii au plecat fără să plătească, alții s-au certat cu noi și ne-au înjurat». Asta este problema. Oamenii nu înțeleg, tinerii cred că este o glumă”, a povestit Raed Arafat.

Arafat: Unii români nu mai au încredere în autorități, în legătură cu epidemia de coronavirus

Secretarul de stat a mai spus că autoritățile au pierdut credibilitatea unora dintre români, care acum nu mai respectă măsurile importante în lupta cu epidemia de coronavirus.

„Când au auzit unii medici zicând că e o biată gripă, și alții care combat orie cifră care iese și îți arată că nu e așa, asta înseamnă că noi am pierdut o parte din populație care este deja în dubii, că nu înțelege și nu mai dă credibilitate autorității. Există o parte importantă care respectă”, a mai spus el.