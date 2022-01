Simptomul Omicron care apare pe piele, buze și pe unghii. Ce se întâmplă în corp. Rafila: "Suntem în cele mai rapide trenduri"

În timp ce specialiștii vorbesc despre simptome precum o temperatură ridicată, o tuse continuă și o pierdere sau modificare a simțului gustului sau mirosului ca fiind cele trei simptome principale ale coronavirusului, aceste semne sunt mai puțin frecvente în rândul persoanelor infectate cu Omicron.

În schimb, s-a descoperit că Omicron provoacă simptome care sunt foarte asemănătoare cu răceala obișnuită, dar experții în sănătate avertizează acum despre un semn mai neobișnuit al infecției care vă poate afecta pielea, buzele sau unghiile.

Ce efect are Omicron asupra pielii, buzelor și unghiilor

Persoanele infectate cu Omicron pot observa că pielea, buzele sau paturile unghiale pot dezvolta o nuanță palidă, gri sau albastră, potrivit experților în sănătate de la Centrul pentru Controlul Bolilor (CDC), notează blackpoolgazette.

Acest simptom este considerat a fi rezultatul nivelului scăzut de oxigen din organism. CDC descrie simptomele ca un „semn de avertizare” al infecției cu Covid-19 și sfătuiește oamenii să ceară sfatul medicului de familie dacă observă o astfel de schimbare a culorii.

Alte semne de urgență enumerate de CDC includ dificultăți de respirație, durere persistentă sau presiune în piept, confuzie și incapacitatea de a se trezi sau de a rămâne treaz.

Care sunt principalele semne de avertizare ale Omicron

Studiile au sugerat până acum că varianta Omicron pare să provoace boli mai ușoare decât Covid-19, principalele simptome fiind foarte asemănătoare ca natură cu o răceală obișnuită.

Cele mai frecvent raportate simptome, conform aplicației de urmărire a simptomelor ZOE, includ:

Congestie nazală

Durere de cap

Strănut

Tuse persistenta

Durere de gât

Cu toate acestea, au fost raportate și alte simptome, inclusiv transpirații nocturne, greață, oboseală, dureri și dureri corporale, febră, erupții cutanate și dureri de ochi.

Pentru majoritatea oamenilor, simptomele ar trebui să dureze aproximativ cinci zile înainte de a se înlătura.

Rafila: În mod evident România a intrat în valul 5 / Suntem pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creştere din Europa

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat că România a intrat în valul 5 al pandemiei, precizând că ţara noastră se află pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creştere din Europa, situându-se pe locul doi sau trei în acest clasament.

Alexandru Rafila a fost întrebat, duminică, la Antena 3, dacă valul 5 al pandemiei a ajuns în România.

“În mod evident a intrat în valul 5. Am discutat de câteva sute de cazuri pe zi, acuma discutăm de câteva mii de cazuri pe zi, chiar dacă pare că situaţia s-a stabilizat de vreo patru, cinci zile asta înseamnă că lucrurile au revenit la normal. Vă spun apropo acel număr de reproducere bazal, ţineţi minte că am tot discutat, e pe la 1.70, deci foarte, foarte mult, am crescut de la 0,7 la 1,7 ceea ce demonstrează că este o creştere rapidă în România. Suntem pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creştere din Europa şi nu mă refer doar la Uniunea Europeană, suntem pe locul doi sau trei aşa că nu avem încă niciun motiv să ne relaxăm, ci dimpotrivă trebuie să fim extrem de atenţi”, a afirmat Rafila, potrivit News.ro.

El a precizat că speranţa este ca aceste cazuri noi să nu pună în pericol sistemul de sănătate.

“Speranţa este că aceste cazuri noi care se înregistrează să nu pună în pericol sistemul de sănătate, adică persoanele care se internează să nu fie aşa de multe. Noi am pus deja la punct, cel puţin din punct de vedere procedural, din punct de vedere legislativ pentru că aşa sunt lucrurile acum, trebuie să-l şi rodăm un pic, o săptămână cel puţin, sistemul, încât să fie un circuit pacientului extins foarte clar, care sunt criteriile, inclusiv de evaluare în centrele acelea”, a transmis ministrul Sănătăţii.

Persoanele diagnosticate cu această variantă pot avea: transpiraţii abundente, ca diferenţă faţă de varianta Delta, în rest simptomatologia este asemănătoare cu aceasta, a declarat Dr. Adrian Marinescu, pentru news.ro.

În formele uşoare de Omicron , pot apărea febra, durerile de cap şi de gât, iar în cele grave pot apărea complicaţiile respiratorii.

În formele medii de Omicron, simptomele ţin mai mult timp: astenie fizică persistentă, stare generală modificată, febră, dureri de cap, durere de gât, dureri musculare cu un aspect pseudo-gripal,

În formele severe de Omicron se așteaptă complicaţiile respiratorii.

"Nu se poate face diferența între varianta Delta și varianta Omicron numai după simptome, însă și în România, unde oficial sunt aproape 300 de cazuri depistate cu Omicron până acum, ca și în străinătate, infecțiile cu această tulpină indică o afectare mai degrabă a căilor respiratorii superioare, adică simptomatologia este undeva în zona capului - cu dureri de gât, dureri de cap, febră, frisoane" a explicat sâmbătă, la Digi24, dr Beatrice Mahler.

