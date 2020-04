Raportare la 31 martie 2020, donatii in valoare de 4.046.687 euro la teledonul Romani impreuna de pe statiile trustului Intact

Sambată, pe televiziunile de sport din Spania și cu suportul proiectiilor lor pe streaming/online, ibericii au făcut un TeleThon organizat de LaLiga și de Universal Music. Printre cei care au îndemnat sa se doneze au fost Luis Fonsi sau David Bisbal, Messi, Zidane sau Nadal. S-au adunat peste 600.000 de euro. In alte tari, personalitati din toate domeniile au facut donatii intr-o lupta comuna im potriva marelui dusman al acestor zile: epidemia declansata de coronavirus-covid 19.

In Romania, televiziunile trustului Intact, Antena TV Group si Antena 3, si-au unit fortele si au realizat un teledon: "Romani impreuna". Un strigat de ajutor pentru sistemul medical din tara noastra, pentru eroii din linia intai, medicii si toti cei care se bat in acest moment pentru sanatatea noastra.

A fost un efort urias din partea tuturor celor implicati. Spre exemplu, Cristina Ciobanasu, tanara actrita din serialul Sacrificiul a avut practic telefonul lipit la ureche. Din 6 ore, a vorbit 5 ore si 41 de minute!!! In cifre seci a avut pauza 2 minute la o ora de apeluri. Au fost 155,6 apeluri per om implicat in colectarea de fonduri, va multumim!!!, adica s-au vorbit efectiv 173 de ore, 7 minue si 53 de secunde.

Toti cei implicati, 40 de oameni cunoscuti din media si nu numai, au facut munca unui numar echivalent de 1000 de operatori de call-center. Mai jos cifrele unui top 5, sunt uimitoare, nu?