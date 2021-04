Restaurantul The PUB este #UnulPentruAltul în aplicația eatZZ

Să descoperim împreună în rândurile următoare povestea The PUB, în interviul semnat de Radu Gorgu, manager The PUB Universității.

eatZZ.ro: De cât timp sunteți în industrie și care este specializarea voastră?

Radu Gorgu, manager The PUB: The PUB Universității și-a deschis porțile în 2013 și face parte din franciza The PUB Pilsner din Cehia. Sunt mai mult de 15 pub-uri în rețea: Cehia, Germania, Austria, Polonia și Taiwan, The PUB Universității fiind singurul din Romania. Toate aceste pub-uri sunt conectate digital, fapt ce ne oferă o mulțime de informații. Pot să vă dau un exemplu: putem vedea în timp real consumul de bere de la fiecare masă și din fiecare pub. Atracția constă în faptul că există 13 mese cu draught la care clientul își toarnă singur berea și îsi poate clăti halba de câte ori își dorește acest lucru. La fiecare masă se pot crea până la 10 conturi separate, fiecare client contorizând separat berea pe care o consumă. De pe display-ul de la masă se pot comanda produse din bar sau din bucătărie. Acest sistem permite organizarea de concursuri între pub-urile francizate.

Meniul de mâncare este unul specific pub-ului, cu mare atenție însă la materiile prime care sunt de calitate foarte bună. Burgeri, coaste de porc, tartare de vita sau somon, paste și pizza, toate fac parte din meniul nostru. Vedete însă sunt tarte flambee - specialitate Alsaciana - care se prepară doar la The PUB Universității, mix-ul de cârnați care conține atât cârnați nemțești, cât și celebri pleșcoi și cârnați de bere original romanești.

Atât terasa din Piața Universității, cât mai ales Grădina interioară fac din The PUB o oază de liniște și relaxare la kilometru 0 al Bucurestiului.

The PUB nu este doar un loc cu bere și mâncare bună, este un hub cultural deja cunoscut în București. Avem un program variat de spectacole - de la piese de teatru și spectacole interactive la concerte de jazz, blues, rock etc.

eatZZ.ro: Care este impactul pandemiei asupra ta, la nivel personal? Dar asupra ta profesional?

Radu Gorgu: Așa cum toată industria a fost și este afectată, la The PUB de asemenea activitatea a fost serios diminuată. Luna decembrie era pentru noi o gură mare de aer pentru anul următor prin petrecerile pe care le organizam pentru firme. Am funcționat cu terasa și grădina. Imediat ce s-au deschis interioarele restaurantelor am început seria evenimentelor artistice. Se cunoaște deja că la The PUB scena este deschisă și ne putem lăuda cu spectacole de teatru și concerte foarte bune și nișate pe clientela specifică.

Personal am depășit cu bine momentul și încerc să o fac în continuare. Acest lucru se întâmplă din două motive: conducerea este una serioasă, care și-a asumat costurile în perioada pandemiei și ne-a fost alaturi 100%; în al doilea rând, echipa noastră a susținut chiar și în momentele mai puțin plăcute conceptul The PUB.

eatZZ.ro: Ce mănânci foarte des din bucătăria voastră? Sau ce fel de mâncare ne recomanzi din bucătăria voastră?

Radu Gorgu: Așa cum am spus, datorită materiilor prime de cea mai bună calitate, cât și experienței și profesionalismului staff-ului din bucătărie, preparatele noastre sunt minunate. Totuși, dacă ar fi să aleg în mod special ceva din meniu, ar fi Tarte Flambee și preparatele al forno, produse noi la The PUB. Am deschis divizia de pizza și preparate franțuzești și italienești în 2020, chiar înainte de pandemie. Atenția în mod deosebit pentru această divizie, rețetele și modul de preparare îmi aparțin, meseria mea de bază fiind de bucătar. Am lucrat mulți ani în Romania și în China cu astfel de preparate și am ajuns să creez rețete adaptate și foarte speciale.

eatZZ.ro: Suntem convinși că ești mare iubitor al preparatelor voastre, dar când ai poftă de altceva, ce alegi?

Radu Gorgu: Am cunoscut, cu ocazia filmărilor pentru clipul nostru, pe Oh!Salad. Mi-a plăcut foarte mult atât conceptul, cât și preparatele lor. Ideea de simplu, sănătos, dar savuros m-a cucerit. L-am regăsit pe Victor, care pune multă pasiune în ceea ce face, și îl încurajez să dezvolte brandul. Răspunsul este că aleg salatele Oh!Salad :).

eatZZ.ro: Ai un mesaj pentru noi? O poveste? Un sfat?

Radu Gorgu: M-a bucurat foarte mult ideea voastră și am fost plăcut impresionat de profesionalismul, dar și de eficienta și energia bună a echipei voastre. Este din acest punct de vedere o similitudine între modurile noastre de lucru. Și eu la The PUB încerc să dezvolt prin simplitate și eficiență echipa; cu o abordare sinceră, în primul rând față de clienți și parteneri, rezultatele sunt garantate.

