Restricții prelungite în București. Prefectul Capitalei a explicat când vor avea loc relaxări și ce derogări sunt de Paște

Restricțiile în Capitală au fost prelungite, însă cu derogări de sărbători. În noaptea de Înviere şi în cea de Ramadan va fi permisă circulaţia persoanelor către lăcaşurile de cult fără declaraţie pe propria răspundere, iar în Vinerea Mare, 30 aprilie, magazinele se vor închide la ora 20:00.

„Vinerea viitoare, pe 30, avem program cu publicul până la ora 8, în noaptea de Paşte circulaţie liberă toată noaptea şi în noaptea de Ramadan, 8 spre 9, circulaţie liberă toată noaptea. Dar circulaţia este doar pentru a merge şi a ne întoarce la lăcaşurile de cult, nu este circulaţie liberă oriunde. Vor ieşi fără adeverinţe din casă, se va vedea probabil, având în vedere că sunt chestiuni specifice, mergi şi iei lumină, te deplasezi la şi de la biserică. Nu vor fi deschise alte unităţi, deci nu au unde anume să circule în perioada respectivă. Referitor la alte măsuri, sunt aceleaşi măsuri pe care le avem în vigoare în ultimele două săptămâni, care se prelungesc, cu derogările pe care le-am amintit”, a declarat prefectul Alina Stoica sâmbătă, după şedința Comitetului municipal pentru Situaţii de Urgenţă, potrivit news.ro.

Alin Stoica a menţionat că este recomandat ca enoriaşii să meargă la bisericile din apropierea locuinţei, însă nu există nicio obligație în acest sens.

„Dar trebuie să avem grijă că în Ilfov mai sunt localităţi care sunt carantinate, în localităţile carantinate nu este voie acest lucru, în localităţile unde nu este impusă această măsură este posibil”, a precizat Stoica.

Când vor fi relaxări în Capitală

Prefectul Capitalei a explicat că în prezent incidența de infectare cu SARS-CoV-2 în București este de 3,94 la o mie de locuitori, anunţând că măsurile vor fi relaxate la indicele de infectare de 3,5 la mie.

Restaurantele vor avea permisiunea de a funcționa interior abia după ce incidența scade sub 3 la mie.

"Este previzibil că vom scădea sub 3,5 în următoarea perioadă. „E previzibil că vom scădea şi sub 3,5 în următoarea perioadă şi atunci programul operatorilor economici şi în perioada de week-end va fi până la ora 21 şi circulaţia persoanelor va fi permisă până la ora 22. Conform hotărârii in vigoare, singura măsură suplimentară faţă de ce am spus va fi deschdierea sălilor de sport, la sub 3,5. (...) Restaurantele la interior vor fi deschise treptat, după ce vom coborî sub 3 cu rata de intectare, mai întâi cu 30%, iar după ce scade sub 1,5, va fi de 50%", a precizat acesta.

Prefectul Capitalei Alin Stoica a recomandat populaţiei să scurteze timpul petrecut la cumpărături.

„Recomandarea este pentru noi să fim un ic prevăzători şi să ne facem altfel cumpărăturile, în sensul de a nu petrece foarte mult timp în magazine, pentru că acesta este un factor care duce la aglomerare. Dacă se poate, ar fi bine să scurtăm timpul petrecut în magazine. Comercianţii ne-au solicitat sprijinul şi pe partea de măsuri de control tocmai pentru a comunica cu clienţii că este bine să respectăm măsurile în vigoare”, a adăugat prefectul.