Rezultate finale Titularizare 2019 Edu.ro. Note pentru fiecare județ în parte

Rezultate finale Titularizare 2019 - Edu.ro, site-ul Ministerului Educației, anunță marți, 30 iulie 2019, rezultatele finale ale examenului de Titularizare, susținut de profesori în data de 17 iulie. Află pe a1.ro notele finale, dar și data repartizării pe posturi a candidaţilor cu media de minimum 7 (șapte)

Rezultatele finale ale examenului de Titularizare 2019, marți 30 iulie, vor fi afișate în acest articol, pentru fiecare județ în parte, când vor fi disponibile pe site-ul Ministerului Educației, titularizare.edu.ro.

Rezultatele finale Titularizare 2019 sunt așteptate de profesorii care au depus contestații în intervalul 23-24 iulie 2019.

Reamintim că pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Rezultate finale Titularizare 2019 Edu.ro. Note pe județ în parte

Primele rezultate ale exmenului de Titularizare 2019, afișate în data de 23 iulie 2019, indică indică faptul că, din promoţia curentă, 46,79% (46,83% în 2018, respectiv 43,07% în 2017) din candidaţi au obţinut note peste 7. Din numărul total al candidaților, 92 (0,47%) au obţinut nota 10, iar 9.072 de candidaţi (46,39%) au obţinut note între 7 şi 9,99.

În plus, dintre candidații înscriși la examen, 4.682 au absolvit facultatea chiar în 2019, iar 4.068 dintre ei s-au și prezentat la examen. Dintre cei care au absolvit în anii trecuți facultatea, 24 au încercat să copieze. În plus, cei care nu au rămas în sală la examenul de Titularizare și au ieșit fără să rezolve subiectele vor fi tratați la fel ca cei care au luat sub nota 5 și nu vor mai putea preda anul școlar viitor, fiind o măsură comunicată de Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu.

Amintim că, anul acesta, 3.960 de candidaţi s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 24 de candidaţi au fost eliminaţi şi lucrările a 32 candidaţi au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei.

Potrivit calendarului de examen Titularizare 2019, repartizarea candidaților cu media de repartizare minimum 7, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

