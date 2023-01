Rezultate Loto 15 ianuarie 2023. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

În fiecare săptămână, Loteria Română organizează extrageri loto în zilele de joi și duminică la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie pentru prima tragere din această săptămână este unul spectaculos.

Rămâi pe a1.ro pentru a afla numerele norocoase la extragerile Loto din 15 ianuarie 2023. Rezultatele vor fi afișate începând cu ora 18:30, când instituția începe tragerile de duminică.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi, 15 ianuarie 2023, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Acestea sunt afișate în continuarea articolului. Ca de obicei, tragerile Loto se încheie în jurul orei 18:50.

Rezultate Loto din 15 ianuarie 2023 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

De la ora 18:30, Loteria Română a extras numele câștigătoare la tragerile de duminică. Iată care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de azi, 15 ianuarie 2023.

Acestea sunt numerele norocoase la Loto. Succes!

Extragerea Loto 15 ianuarie 2023: rezultate și numere câștigătoare

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Report Loto la tragerile de duminică, 15 ianuarie 2023 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Duminica, 15 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 12 ianuarie, Loteria Romana a acordat 18.869 de castiguri in valoare totala de peste 1,48 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 12,50 milioane de lei (peste 2,53 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 15,98 milioane de lei (peste 3,23 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 52.000 de lei (peste 10.500 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 1,36 milioane de lei (peste 277.300 de euro) și la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 110.000 de lei (peste 22.200 de euro).

De asemenea, Loteria Roână a precizat că la tragerea Joker de joi, 12 ianuarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 503.909,21 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Oradea.

