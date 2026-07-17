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Rezultate Loto, 16 iulie 2026. Report la Loto 6/49 de peste 8,12 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 16 iulie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 19 iulie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile speciale Loto ale verii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Iulie 2026, 17:29 | Actualizat Vineri, 17 Iulie 2026, 17:31
Report la Loto 6/49 de peste 8,12 milioane de euro | Shutterstock/AI
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Joi, 16 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 19 iulie, Loteria Romana a acordat peste 26.800 de castiguri in valoare totala de peste 8,12 milioane de euro. Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 16 iulie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

Duminica, 19 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 16 iulie, Loteria Romana a acordat 19.455 de castiguri in valoare totala de peste 2,06 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 42,61 milioane de lei (peste 8,12 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,23 milioane de lei (peste 617.200 euro).

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La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,13 milioane de lei (peste 406.800 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 441.800 de lei (peste 84.200 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 454.500 de lei (peste 86.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 607.100 de lei (peste 115.800 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 313.000 de lei (peste 59.700 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

La tragerea Loto 5/40 de joi, 16 iulie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 138.578,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Craiova.

La tragerea Joker de joi, 16 iulie, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 102.853,53 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

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