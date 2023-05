Rezultate Loto 18 mai 2023. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Loteria Română organizează în zilele de joi și de duminică extrageri loto pentru fiecare categorie de joc: Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Extragerile loto au loc după ora 18:30 și vor și afișate pe a1.ro în timp real. Află care sunt numerele câștigătoare de joi, 18 mai 2023 și vezi dacă te afli printre câștigători.

Rezultate Loto 18 mai 2023 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Joi, 18 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 14 mai, Loteria Română a acordat peste 19.200 de castiguri in valoare totala de peste 1,55 milioane de lei. La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a s-au inregistrat trei castiguri a cate 128.232,66 de lei fiecare. Biletele norocoas au fost jucate la agentii din Sf. Gheorghe – jud. Covasna, Viseul de Sus – jud. Maramures si Miercurea Nirajului – jud Mures, se arată pe site-ul Loteriei Române.

Loteria Română a extras numele câștigătoare la extragerile de joi, începând cu ora 18:30. Descoperă mai jos care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de azi, 11 mai 2023. Acestea sunt numerele norocoase la Loto de joi. Succes!

Rezultatele loto joi, 18 mai 2023: numerele câștigătoare la extragerile de azi:

Rezultate Loto la Joker:

Rezultate Loto la Noroc Plus:

Rezultate Loto la Super Noroc:

Rezultate Loto la Noroc:

Rezultate la Loto 5 din 40:

Rezultate la Loto 6 din 49:

Ce premii sunt puse în joc la extragerile loto de joi, 18 mai 2023

Loteria Română a pus și astăzi premii substanțiale în joc pentru fiecare categorie în parte.

La Loto 6/49 sunt puse în joc premii în valoare totală de aproximativ 40 de milioane de lei (peste 8,1 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,38 milioane de lei (peste 1,29 milioane de euro). La categoria Joker, Loteria Română a pus la bătaie premii în valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 955.000 de euro) pentru categoria I de joc, în vreme ce pentru cea de-a doua categorie de joc au fost puse în joc premii în valoare de peste 147.000 lei (peste 29.800 de euro).

La categoria Noroc Plus se înregistrează un report de de peste 105.100 de lei (peste 21.300 euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 292.300 de lei (peste 59.300 de euro). La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 15.700 de lei.B

