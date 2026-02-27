Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto, 26 februarie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 10,78 milioane de euro

Rezultate Loto, 26 februarie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 10,78 milioane de euro

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 27 februarie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 1 martie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 22 februarie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri | sursa foto: Profimedia/shutterstock

Duminică, 1 martie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi , 26 februarie 2026, Loteria Romana a acordat 25.580 castiguri in valoare totala de peste 2,16 milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 26 februarie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,32 milioane de lei (peste 653.500 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,04 milioane de lei (peste 989.300 de euro).

Citește și: A câștigat 100 000 de dolari la loto după ce s-a lăsat pe mâna ChatGPT. Femeia a decis ce va face cu banii imediat

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 54,93 milioane de lei (peste 10,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 423.900 de lei (peste 83.200 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 131.600 de lei (peste 25.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 233.600 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 67.400 de lei (peste 13.200 de euro).

La tragerea Noroc din data de 26.02.2026 s-a castigat premiul de la categoria N+3 in valoare de 143.991,52 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Constanta.

La tragerea Loto 5/40 din data de 26.02.2026, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 61.273,55 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agentie loto din Targu Jiu, iar cel de-al doilea, online, pe joaca.loto.ro.

Rezultatele Loto de joi, 26 februarie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 26 februarie 2026 în rândurile următoare:

imagine cu bile cu numere, folosite la jocul de loto
  • Rezultate Loto la Joker, joi, 26 februarie 2026: 39, 23, 15, 43, 36 + 15
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 26 februarie 2026: 0 1 7 1 3 6
  • Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 26 februarie 2026: 14, 11, 30, 12, 9, 8
  • Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 26 februarie 2026: 8 5 8 7 3 4
  • Rezultate Loto la Noroc, joi, 26 februarie 2026: 1 3 7 3 6 3 6
  • Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 26 februarie 2026: 35, 20, 12, 7, 9, 47
Rezultate Loto azi, 26 februarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
