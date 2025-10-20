Antena Căutare
A câștigat 100 000 de dolari la loto după ce s-a lăsat pe mâna ChatGPT. Femeia a decis ce va face cu banii imediat

O femeie a câștigat la loto după ce inteligența artificială i-a spus ce numere să aleagă. Cum a reacționat și cum și-a dublat câștigul inițial!

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 15:18 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 16:34
O femeie din Michigan, Statele Unite ale Americii, a câștigat 100 000 de dolari la loterie după ce a ales să acorde încredere inteligenței artificiale și să joace combinația de numere oferită de o aplicație folosită de mii de oameni din întreaga lume.

Aceasta a povestit că nu obișnuia să joace la Powerball, categoria de joc care a îmbogățit-o cu o sumă uriașă, dar că, de această dată, a făcut o excepție după ce a aflat că premiul cel mare depășea un miliard de dolari.

Extragerea norocoasă a avut loc pe data de 6 septembrie, atunci când femeia a reușit să ghicească cu ajutorul inteligenței artificiale bila roșie Poweball, dar și patru dintre cele cinci bile albe. Astfel, ea a câștigat suma inițială de 50 000 de dolari, dar care a fost dublată pentru că femeia activase opțiunea Power Play, opțiune care a costat-o doar un dolar în plus.

„Nu joc la Powerball decât când jackpotul este enorm, iar acesta depăşea un miliard de dolari, aşa că am cumpărat un bilet. I-am cerut ChatGPT o combinaţie de numere Powerball şi acestea sunt cele pe care le-am pus pe biletul meu” a declarat aceasta pentru agenția de presă americană UPI, potrivit News.ro.

„Când am verificat numerele câştigătoare, am văzut că aveam patru bile albe şi Powerball-ul şi am ştiut că am câştigat ceva. Google mi-a indicat 50 000 de dolari, aşa că am crezut că asta am câştigat. Abia când m-am conectat la contul meu de la Michigan Lottery mi-am dat seama că adăugasem Power Play la biletul meu şi că, de fapt, câştigasem 100 000 de dolari! Mie şi soţului meu nu ne venea să credem” a mai adăugat aceasta uimită de dublul câștig la care nu se aștepta niciodată.

Femeia care a câștigat 100 000 de dolari la loto cu ajutorul ChatGPT a dezvăluit ce va face cu banii

Loteria din Michigan a confirmat că norocoasa și-a revendicat premiul de la sediul central, urmând ca în cel mai scurt timp să își achite creditul ipotecar cu fabuloasa sumă pe care a câștigat-o într-un mod atât de surprinzător, dar și să economisească o anumită parte din ea.

„Rezultatele tuturor extragerilor la loterie sunt aleatorii şi nu pot fi prezise folosind inteligenţa artificială sau alte instrumente de generare a numerelor.” a fost avertismentul loteriei din Michigan după ce câștigul s-a viralizat pe internet.

Potrivit Libertatea, Carvey nu este singura femeie din lume care a câștigat o sumă importantă la loto cu ajutorul inteligenței artificiale, o altă norocoasă lăsându-se pe mâna ChatGBT-ului atunci când a trebuit să aleagă numerele sale la loto și reușind să câștige spectaculoasa sumă de 150 000 de dolari după ce a jucat la o agenție din Midlothian, o localitate din statul american Virginia.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

