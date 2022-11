Rezultate Loto 27 noiembrie 2022. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

În fiecare săptămână, Loteria Română organizează extrageri loto în zilele de joi și duminică la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie pentru prima tragere din această săptămână este unul spectaculos.

Rămâi pe a1.ro pentru a afla numerele norocoase la extragerile Loto din 27 noiembrie 2022. Rezultatele vor fi afișate începând cu ora 18:30, când instituția începe tragerile de duminică.

Rezultate Loto din 27 noiembrie 1022 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

De la ora 18:30, Loteria Română a extras numele câștigătoare la tragerile de duminică. Iată care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de azi, 27 noiembrie 2022.

Acestea sunt numerele norocoase la Loto. Succes!

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Report Loto la tragerile de duminică, 27 noiembrie 2022 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Duminica, 27 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 24 noiembrie, Loteria Romana a acordat 12.091 de castiguri in valoare totala de peste 767.700 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 3,26 milioane de lei (peste 661.200 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,74 milioane de lei (aproximativ 963.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 11,9 milioane de lei (peste 2,41 milioane de euro), iar la Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 118.400 de lei (peste 24.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 363.500 de lei (peste 73.700 de euro) și la Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 80.600 de lei (peste 16.300 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49 din 03 noiembrie 2022, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 19.198.843,92 lei (peste 3,9 milioane de euro). Acesta este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Un bărbat de 48 de ani din judeţul Giurgiu este câștigătorul marelui premiu de la tragerea LOTO 6/49 din 3 noiembrie, în valoare de 19.198.843,92 de lei (peste 3,9 milioane de euro).

