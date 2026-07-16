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Rezultate Loto azi, 16 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 16 iulie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 16 Iulie 2026, 15:43 | Actualizat Joi, 16 Iulie 2026, 15:57
Rezultate Loto azi, 16 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock/AI
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Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 16 iulie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Duminică, 19 iulie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 16 iulie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 16 iulie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 16 iulie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 16 iulie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 16 iulie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 16 iulie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 16 iulie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 16 iulie 2026:

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 12 iulie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

Marele premiu la Loto 6/49 nu a fost câștigat nici la Tragerea Specială Loto a Verii de duminică, 12 iulie 2026. Reportul pentru categoria I a ajuns la 41.549.945,52 lei, iar 16 jucători au fost la un singur număr distanță de premiul cel mare și au câștigat câte 35.513,17 lei.

La categoria I nu a fost înregistrat niciun câștigător, iar reportul a ajuns la 41.549.945,52 lei.

La categoria a II-a au fost înregistrate 16 câștiguri, fiecare în valoare de 35.513,17 lei. Acești jucători au ghicit cinci dintre cele șase numere extrase și au fost la un singur număr distanță de marele premiu.

La categoria a III-a au fost 1.010 câștiguri, fiecare în valoare de 562,58 lei, iar la categoria a IV-a au fost acordate 17.844 de câștiguri, fiecare în valoare de 50 de lei.

Fondul total de câștiguri la Loto 6/49 a fost de 43.578.567,12 lei.

La tragerea Loto 6/49 din 12 iulie 2026, numerele extrase au fost: 9, 23, 20, 24, 36 și 43.

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