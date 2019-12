România secolului XXI! Un bărbat se spală la lighean după ce vecinul a fost deranjat de designul țevilor de scurgere. „Ce design, domnule? Ai galerie de artă?”

Nicolae Sandu, brancardier la spitalul din oraș, se spală la lighean, după ce vecinul său a decis să taie țevile de apă din baie. Dacă bărbatul s-ar spăla la duș și-ar inunda vecinul.

„În baie am constatat lipsa celor două țevi, pe care le știam că le avea, pentru că mai fusesem în 2015 la el. Am constatat că țevile erau retezate și i-am reproșat cum a putut să taie țevile. Zicea că nu-i trebuie așa ceva prin casă, că îl deranjează ca design și că l-am inundat tot timpul. Deși eu nu locuisem acolo, am document de la Aparegio că din aprilie 2017 până în prezent eu nu am folosit apa, deci este o minciună. Oricum, el nu avea voie să taie țevile. Ce design, domnule? Am întrebat. Ai galerie de artă? Spune că le-a tăiat că nu îi plăceau, din punct de vedere estetic. Ba că sunt degradate, nici el nu știe sigur”, a spus bărbatul.

„Vine, mă deranjează, mă înjură”

Pentru a nu se mai certa cu vecinul, care l-a înjurat de mai multe ori, bărbatul preferă să se spele la lighean sau să meargă la vecinii din bloc.