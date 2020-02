România, un paradis pentru străinii veniți să muncească

Reporter: Vă place zăpada din România?

Străini: Da. Pentru mine e prima dată, pentru el e a doua oară - a mai văzut zăpadă - pentru mine e prima dată când o văd. Câteodată, după muncă, atunci când mergem acasă ne jucăm pe stradă cu zăpada.

Selfie-urile cu fulgii de nea fac înconjurul lumii şi ajung la rudele rămase departe, pe insula asiatică.

Nu sunt singurii străini care au preferat să lase în urmă meleagurile natale. Lis a venit tocmai din Peru. E drept nu singură, ci alături de soţul ei, Ovidiu.

Lis Martinez, proprietara restaurant: Am venit aici in Romania pe 6 decembrie 2014, adica aproape 5 ani si un pic. Prima impresie a fost: o tara foarte frumoasa, nu am ce sa zic de asta, oameni sunt ca si in Peru. Şi-şi. Şi rele si bune. Cand am venit aici toata lumea iesea afara, adica toata lumea pleca. Ok, atunci eu de ce am venit? Dar...