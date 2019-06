Rugăciunea de suflet a lui Papa Francisc, învățată de la bunica sa: ”Mi-a marcat drumul credinței”

Papa Francisc, cel de-al doilea papă care face o vizită în România, a dezvăluit că rugăciunea către Fecioara Maria, învățată de la bunica sa, este rugăciunea sa de suflet.

Papa Francisc la București. Suveranul Pontif a ajuns în dimineața zilei de 31 mai în România, urmând să stea până duminică, 2 iunie. Călătoria apostolică a lui Papa Francisc în România are loc la 20 de ani după cea efectuată de Sfântul Ioan Paul al II-lea, în 1999, şi se desfăşoară sub genericul "Să mergem împreună!", invitând la unirea tuturor sub mantia ocrotitoare a Maicii Domnului.

Papa Francisc, despre copilăria sa

Papa Francisc a dezvăluit în numeroase interviuri că persoana care i-a ghidat pașii către credință a fost bunica sa, Rosa Margarita Vassalo.

”Am avut harul să cresc într-o familie a cărei credință se trăia simplu și concret, dar mai ales bunica mea, mama tatălui meu, a fost cea care mi-a marcat drumul către credință Ea a fost cea care mi-a transmis credința sa, cea care m-a învățat să mă rog. Îmi povestea viețile sfinților când eram. Când aveam un an, s-a născut fratele meu și mama nu reușea să se ocupe de amândoi. Astfel, bunica mea, care locuia la doi pași de noi, venea dimineața să mă ia și seara mă ducea înapoi acasă””, spune Papa Francisc.

Rugăciunea către Maica Domnului, rugăciunea de suflet a lui Papa Francisc

Suveranul Pontif spune că ”Bucură-te, Marie”, rugăciunea către Maica Domnului, este rugăciunea sufletului său, cea pe care a învățat-o de la bunica sa, în copilărie.

”De copii, acasă ne-au învățat să recităm trei ”Bucură-te, Marie în fiecare zi și să facem mici devoțiuni”

Rugăciunea Bucură-te, Marie

”Bucură-te, Marie, cea plină de har

Domnul este cu tine,

Binecuvântată ești tu între femei

și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus.

Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,

Roagă-te pentru noi, păcătoșii,

Acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Vizita lui Papa Francisc în România poartă amprentă mariană (credința în Fecioara Maria)

Potrivit reprezentanților Bisericii Catolice, poporul creștin din România își duce existența sub ocrotirea Maicii Domnului. România este numită adesea „grădina Maicii Domnului”, expresie folosită şi de Sfântul Ioan Paul al II-lea în timpul vizitei sale din 1999. Vizita Papei Francisc preia această amprentă tipic mariană, invitând la unirea tuturor sub mantia ocrotitoare a Maicii Domnului, așa cum indică mottoul „Să mergem împreună!”.

Icoanele făcătoare de minuni ale Fecioarei Maria, cele la care se va închina Papa Francisc

În vizita lui Papa Francisc la Șumuleu Ciuc, dar și la Iași, Suveranul Pontif se va închina la două dintre cele mai cunoscute icoane ale Fecioarei Maria, despre care se spune că sunt făcătoare de minuni.

Icoana Maicii Domnului de la Cacica, la care se va închina Papa Francisc la Iași, este atât de importantă deoarece ea este copia uneia dintre cele mai cunoscute icoane ale Fecioarei Maria din lumea catolică, şi anume „Madona Neagră“ (Czarna Madonna) de la Czestochowa, din Polonia.

În timpul vizitei Papei Francisc la Iași, icoana va fi purtată pe brațe până pe scena amplasată în fața Palatului Culturii, după ce Suveranul Pontif se va fi închinat la ea. Icoana subliniază caracterul vizitei Suveranului Pontif, dedicat Fecioarei Maria.

Situată în apropiere de Miercurea Ciuc, Mănăstirea franciscană de la Şumuleu Ciuc unde va merge Papa Francisc adăposteşte o statuie despre care se crede că este făcătoare de minuni, statuia Maicii Domnului. De peste 450 de ani, Mănăstirea este centrul unuia dintre cele mai mari pelerinaje catolice din Europa, unde sute de mii de credincioși vin de Rusalii să se roage, în cel mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrală şi de Est.

Citește și: Papa Francisc la București: Ce semnifică Rozariul și de ce să spui Rugăciunile Rozariului

Papa Francisc, primul papă care face o vizită romilor din România. Ce sfaturi le dă