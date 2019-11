Vești bune pentru acești români. Singura condiție pe care trebuie să o îndeplinească pentru a beneficia de trei luni de șomaj în plus

Această măsură a fost gândită pentru protecția celor care, din motive independente de ei, rămân fără un loc de muncă, în condițiile în care, la nivel european, apar primele semne de recesiune, iar cei mai mulți angajatori, în astfel de condiții, își reduc sau chiar își întrerup activitatea.

Astfel, cei ce sunt concediați din motive ce nu țin de ei (falimentul firmei, concedieri colective etc.) până în ultima zi a lui 2020 vor primi trei indemnizații de șomaj în plus față de cât au dreptul legal. De exemplu, dacă o persoană va fi concediată anul viitor și ar avea dreptul la șase luni de șomaj, după intrarea în vigoare a acestui act normativ, va primi șase indemnizații plus trei suplimentare, în total, nouă indemnizații de șomaj, potrivit avocatnet.ro.

Această măsură a fost gândită pentru a veni în juaoturl celor care din motive independente de ei, rămân fără un loc de muncă, în condițiile în care, la nivel european, apar primele semne de recesiune, iar cei mai mulți angajatori, în astfel de condiții, își reduc sau chiar își întrerup activitatea. O măsură similară s-a aplicat și în perioada crizei financiare de la sfârșitul anilor 2000, aplicarea ei încheindu-se în decembrie 2009.

Potrivit Legii nr. 76/2002, actul normativ ce stabilește cadrul legal pentru șomaj, indemnizația se acordă în funcție de stagiul de cotizare al solicitantului. Astfel, indemnizația se acordă: