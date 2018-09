Chiar dacă salariile au crescut, ȘPAGA a rămas SFÂNTĂ în spitale! Material realizat cu CAMERA ASCUNSĂ

Pacienţii încă pun medicului în buzunar între cincizeci şi o sută de lei pentru o consultaţie, în timp ce o operaţie se răsplăteşte şi cu o mie de lei. Cu o cameră ascunsă, reporterii Observator au aflat că tarifele "la negru" au rămas aceleaşi şi pentru asistente şi infirmiere.

La jumătate de an de când medicii au salariile mărite, plicurile negre ajung în continuare în halatele albe. Totuşi, cifrele din chestionarele de feeback ale pacienţilor centralizate de Ministerul Sănătăţii arată că avem un sistem medical mai ceva ca-n Vest, iar şpaga de abia dacă există.

Cei de la Ministerul Sănătăţii ştiu şi ei că realitatea e alta faţă de cea din hârtii şi încurajează pacientii sa utilizeze acest instrument de feedback. Formularele sunt anonime si scopul lor este de a arăta gradul de satisfacție al pacientului dupa ce a primit servicii medicale din partea unei unități sanitare. Completarea lor ajută la formarea unei imagini de ansamblu a felului în care se realizează serviciile medicale.