Scandal amoros la Ambulanța Caraș Severin. Directorul unității, acuzat că și-a amenințat și șantajat fosta iubită cu fotografii indecente cu ea

Conform procurorilor, directorul Serviciului Județean de Ambulanță Caraș-Severin ar fi amenințat-o pe fosta sa iubită prin mesaje, spunându-i că are filmări cu ea dezbrăcată, într-o cameră de hotel din Băile Herculane, și că o poate face de rușine cu aceste imagini. Tot în luna materie a acestui an, el l-ar fi sunat pe fostul soț al femeii, spunându-i că are imagini cu ea dezbrăcată și că dacă dorește le poate folosi pentru a obține custodia fiului lor.

Câteva luni mai târziu, însă, femeia a fost oprită în trafic de către un suspect, care i-a tăiat calea cu mașina. El a chemat în sprijin un alt bărbat, după care i-ar fi spus femeii că de data aceasta nu o mai iartă, că a păsuit-o destul și că are relații suficiente astfel cât să poată determina demiterea sa de la locul de muncă. Ulterior, el l-a sunat pe șeful femeii, cerându-i să îi desfacă acesteia contractul de muncă și făcând aluzie la posibile repercusiuni asupra firmei în cazul în care nu recurge la această variantă, potrivit HotNews.