Anunț de ultim moment! Se scoate izolarea de 14 zile doar pentru românii care se întorc din anumite țări

Nelu Tătaru a declarat că ia în calcul ca persoanele infectate cu noul coronavirus care vor fi asimptomatice să stea acasă, în măsura în care transmiterea comunitară va fi "joasă".

"Am fost la a doua perioadă de măsuri de relaxare. Nu poţi face în acelaşi timp, să creşti riscul. Am dat măsurile de relaxare. Este deja o perioadă în care sunt nişte riscuri. Dând voie în locuri libere unor persoane pe care le ştim infectate, creşte acest risc. În măsura în care vom avea transmitere comunitară joasă, gândim şi asimptomaticii acasă, sub supravegherea medicilor de familie", a spus ministrul, aflat într-o vizită la Mioveni, unde evaluează situaţia unităţii sanitare din localitate.