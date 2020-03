Şefa DSP Timiş, după doar două săptămâni de muncă: Suntem depășiți de situație

Rădulescu reclamă orgolii mărunte şi pasarea de responsabilităţi.

”Încă de la început, doresc sa mentionez că scopul acestei scrisori deschise este unul singur: un apel la responsabilitate instituţională, la celeritatea factorilor de decizie şi, nu în ultimul rând, la o pandemie de umanitate, solidaritate şi toleranţă din partea tuturor cetăţenilor acestui judeţ!”, îşi începe Mariana Rădulescu, şefa DSP Timiş, scrisoarea către Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş şi mass-media.

Rădulescu spune că nimeni nu poate spune când vorm reveni la situaţia de dinainte de izbucnirea crizei cauzate de coronavirus şi că e nevoie de comunicare rapidă şi asumarea răspunderii.

”Astăzi, situaţia pe care o traversam cu totii, din cauza pandemiei de Covid-19, este una unica! Viaţa noastră s-a schimbat de la o zi la alta şi, in continuare, este intr-o perpetua transformare. Tot astazi, nimeni nu ştie sa spună când vom reveni la normal şi de când ne vom putea bucura unii de ceilalţi, aşa cum o făceam înainte. Aşadar, este vremea in care toleranta, solidaritatea, empatia, umanitatea şi responsabilitate publica, cu atât mai mult cu cât in joc sunt vieţile cetăţenilor acestui judeţ, ar trebui sa primeze şi sa fie dezideratul nr 1 al tuturor instituţiilor publice, implicate in lupta împotriva Covid-19. Nu doar la nivel declarativ, ca sa dam bine la camera tv sau la poza de grup, ci şi faptic! Şi acest lucru se poate face doar prin comunicare rapida şi doar asumarea răspunderii, nu prin pasarea responsabilităţilor sau prin supraîncărcarea unor instituţii publice care, şi aşa, sunt in pragul colapsului din lipsa de personal, de pârghii legislative etc. Fiecare minut de întârziere, cu atât mai mult in plină pandemie, se numără in vieţi omeneşti, lucru absolut de neacceptat, atât pentru mine cât şi pentru colegii mei!”, mai scris Rădulescu în scrisoarea sa.