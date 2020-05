Semnal de alarmă! Covid-19 are noi simptome, febra și tusea NU sunt singurele semne! "Am simţit o presiune puternică în piept şi am răguşit brusc"

"Am avut frisoane puternice, am avut febră, febra a urcat la 38 cu 3. Am simţit o presiune puternică în piept şi am răguşit brusc", spune un pacient.

Un nou simptom al coronavirusului atacă pacienții! Pare că le-au degerat picioarele, sunt roșii și tumefiate: „acestea sunt leziuni purpurii"

Sunt cele mai întâlnite simptome printre pacienţii cu coronavirus. Medici din întreaga lume au descoperit însă şi alte semne ce pot indica infecţia. De exemplu, dureri musculare sau de cap, înfundarea nasului, ameţeli, conjuctivită, necroze. Sunt însă şi bolnavi cărora le-au apărut erupţii pe degete, roşii sau violet, asemănătoare degerăturilor. La Iaşi au fost mai multe astfel de cazuri.

