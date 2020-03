Stai acasă, este apelul care se face azi la unison cu autorităţile

Când o să ne declarăm în autocarantină atunci dăm telefoane să ne aducă prietenii haleala în poartă, dar până atunci trebuie să mai cumpărăm de-ale gurii.

Schimbam astfel codul bunelor maniere, pentru persoanele pe care le cunoasteti dar nu stiti in ce medii au umblat in ultima perioada. Este o recomandare bună să va salutati cu cotul sau chiar cu picioarele.

Şi marile centre comerciale rămân obiective importante de bifat.

Suntem in mall-ul din Suceava, unde sunt in continuare foarte multi oameni veniti aici, sunt oameni care isi fac cumparaturile si unii dintre ei chiar au venit sa ia masa in zona de food court.

În zona pieţei Badea Cârţan din Timişoara sunt trei farmacii, una lângă alta. Teama că de pe rafturi ar putea să dispară medicamentele a format cozi interminabile, chiar dacă exporturile s-au sistat.

Faptul că încerci să duci medicamente în străinătate şi noi nu găsim cele de pe retetele compensate nu mi se pare în regulă.

Mulţi cred că spiritul va învinge în lupta cu pandemia.

Eu cred că e o lume spirituală şi ce trebuie să se întâmple se întâmplă şi ţine de noi, cum ne creăm realitatea.

Există totuşi şi oameni care încearcă, pe cât posibil să se protejeze pe ei şi pe cei din jur.

Spălându-mă pe mâini, încercând să nu ies în mulţime, stau mai mult în casă, dar a trebuit să ies neapărat ca să cumpăr ceva

Mă feresc cât mai mult de aglomeraţie, numai strictul. obligatoriu, necesar

Petrecerea timpul acasă rămâne cea mai bună metodă de a limita răspândirea virusului.