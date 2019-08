Turiştii au transformat una din cele mai populare plaje din Constanţa într-o imensă parcare

Comoditatea e mai presus de bun simţ şi chiar de lege în vacanţă. Turiştii au transformat una din cele mai populare plaje din Constanţa, extinsă pe bani europeni, într-o imensă parcare. Deşi amenzile ajung la 20 de mii de lei, nimeni nu se sperie, mai ales că poliţia nu a dat vreo sancţiune până acum.

Plaja "Trei Papuci", una dintre cele mai cunoscute din Constanţa, arată ca parcarea unui centru comercial. Turiştii care ajung aici pentru câteva ore de soare sau de linişte intră cu maşinile direct pe nisip. Asta deşi sus, pe faleză, locurile de parcare sunt gratuite.

Un drum până la toaletele ecologice înseamnă un slalom nesfârşit printre maşini.

Amenzile ar trebui să i sperie pe şoferi, mai ales că sunt cele mai mari de pe litoral. Până la 20 de mii de lei plătesc cei care parchează pe plajă. Cum nici poliţia locală, nici cea rutieră nu au dat sancţiuni, frica de lege nu există.

"Drumul aflat la limita vestică a plajei, zona unde se practică parcarea, nu este administrat sau gestionat de către intituţia noastră. Precizăm faptul că A.B.A.D.L. a montat panouri avertizoare privind interziocerea circulaţiei şi staţionării maşinilor pe plajă şi diguri." spun reprezentanţii Apelor Române. Panourile sunt instalate doar pe o parte. Pe cealaltă, lipsesc. Aşa că şoferii parchează după bunul plac.

Administratia Bazinala Dobrogea Litoral, cea care are in adminsitrare plajele din municipiul Constanta nu a facut o delimitare clara intre ceea ce inseamna plaja si fostul drum tehnologic. Prin urmare, in yona nu a instalat niciun fel de panou care sa spuna exact care bucata este plaja si de unde incepe drumul tehnologic. Nefiind niciun panou, nu exista niciun fel de restrictii pentru accesul masinilor in zona.

Plaja "Trei Papuci" a făcut parte în 2016 dintr-un amplu proiect de reabilitare şi extindere pe bani europeni. Întregul proiect s-a ridicat la 145 de milioane de euro.