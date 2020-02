A mâncat două mere și o banamă și s-a ”îmbătat”! Cum a reușit un bărbat să rămână fără permisul de conducere deși nu băuse strop de alcool

Bărbatul a fost oprit în trafic pe 24 ianuarie, la ora 7:00 dimineața, de un echipaj al Poliției Rutiere Slatina. În urma testării cu aparatul etilotest, însă, oamenii legii i-au găsit o alcoolemie de o,07 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Astfel, el a rămas fără permisul de conducere timp de 90 de zile și a primit o amendă în valoare de 1.300 de lei, însă nu s-a oprit aici. El a solicitat probe de sânge, iar rezultatele analizelor i-au dat dreptate: nu consumase alcool.

„Pur şi simplu, eu ieşeam din tura de noapte. Sunt la o cură de slăbire, renunţ la masa de seară şi am mâncat fructe. Pe la ora 19.00, maxim 20.00, mâncasem două mere şi o banană. Poliţia m-a oprit în data de 24 ianuarie, la ora 7.06, scrie pe procesul verbal. M-au pus să suflu în etilotest şi a ieşit 0,07. Le-am spus că cel puţin în ultimele 48 de ore n-am consumat strop de alcool. Le-am spus că nu sunt de acord şi am cerut probe de sânge. Mi-au suspendat permisul pe 90 de zile şi mi-au dat amendă 1305 lei. (…) Acum, m-au anunţat că a venit rezultatul analizelor. M-am dus la Poliţie să iau rezultatele, care arată zero alcoolemie”, a declarat şoferul, pentru Mediafax.

Ba mai mult, el a mărturisit că deși nu consumase alcool, permisul de conducere nu i-a fost restituit, însă intenționează să meargă în Instanță.