„M-am trezit din comă crezând că am 6 ani și vorbind fluent limba franceză, pe care nu o știam înainte!”. Un frizer care se voia fotbalist a uimit medicii

Rory Curtis, acum în vârstă de 30 de ani, avea doar 22 de ani atunci când s-a trezit din comă fără să mai aibă habar de potențialul său ca atacant la academia Manchester United. Un accident teribil, petrecut la locul lui de muncă, în domeniul construcțiilor, l-a făcut să deraieze de pe drumul pe care și-l croia în viață.

De fapt, când a deschis ochii, după ce a fost șase zile în comă, Rory Curtis credea că are vârsta de șase ani.

În plus, a purtat o conversație în limba franceză, fluent, cu o asistentă medicală. După această conversație, capacitatea lui de a vorbi franceză s-a pierdut. Tatăl lui a aflat că familia Curtis are origini în Normandia - ceea ce a făcut câteva persoane să susțină că „mintea unui om poate deține informații transmise de la generații anterioare”.

„Credeam că am şase ani, că bunicii mei sunt în viaţă, întrebam unde e căţeluşul pe care îl avusesem când eram mic. Apoi credeam că am 8 ani, 10 ani, 12 ani, eram foarte dezorientat, am trecut prin mai multe etape. Mama mea a trebuit să îmi povestească multe chestii. Îmi amintesc că multe maşini au intrat în spate şi în lateral, apoi a venit un elicopter.

Aveam un dialect neobişnuit pentru cineva care învaţă franceză, era mai degrabă obişnuit celor nativi. Mi-a luat şase-opt luni să revin la o aşa zisă normalitate. Viaţa e scurtă, vreau să o trăiesc, vreau să mă bucur, să râd. E păcat că a fost nevoie de aşa ceva ca să pot realiza cât de mult înseamnă viaţa", a povestit Curtis pentru BBC.