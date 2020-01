„Au tras. A căzut într-o baltă de sânge. Nu s-a uitat o clipă la mine! M-a salvat!”. Și-a văzut mama împușcată! La 82 de ani, povestea copilăriei ei terifiante este încă vie!  

„Dacă eram lângă mama, îmi era bine. O aveam pe mama și îl aveam pe Szlomo, care îmi era ca fratele pe care nu l-am avut niciodată. Îl adoram. Cred că pe mine, războiul m-a lovit cu adevărat în ziua în care l-am pierdut pe el”, a mai povestit Hannah.

Cum i-au omorât verișorul adorat

Într-o zi, ea și verișorul ei erau singuri, când Hannah a auzit trupele de execuție iontrând călare în sat. L-a luat de mână pe Szlomo și au fugit să se ascundă într-un grajd din apropiere.

„M-am aruncat într-un morman de fân. El nu mai era lângă mine. Am auzit cum au intrat naziștii. M-am uitat printr-o găurică, de sub fân. Am văzut cum l-au ridicat pe Szlomo, ținându-l de ceafă. Nici nu avea săracul o voce ca să țipe. Apoi i-am mai văzut doar picioarele, zbătându-se în aer. De atunci, nu l-am mai văzut niciodată. Mi-a fost dor de el și cred că am simțit și vină. Și eram singură”, și-a mai amintit Hannah Lewis.

Cum a salvat-o mama ei, înainte de a fi executată

În iarna anului 1944, Hannah s-a îmbolnăvit. Ar fi avut tifos. Bătrânul la care lucre cu mama ei le-a lăsat să doarmă o noapte în casa lui, la căldură. În timp ce stătea liniștită în brațele mamei ei, ghemuite amândouă lângă cuptor, s-a auzit un ciocănit într-un geam.

„M-am ridicat și l-am văzut, în lumina lunii, pe tata. I-a spus repede mamei că trebuie să plece atunci, pentru că a doua zi urma să aibă loc o acțiune. Ea i-a spus că nu poate veni, pentru că eu eram bolnavă și nu aveam să supraviețuiesc. S-a întâmplat ceva. Ea a închis fereastra, iar el a dispărut”, și-a mai amintit Hannah.

Acum, la bătrânețe, femeia susține că încă o mai apasă gândul la felul în care mama ei a supraviețuit în acea noapte, știind că avea să fie omorâtă în dimineața următoare. Hannah crede că mam ei a salvat-o.

„Nu știu cum a reușit să își păstreze cumpătul în acea noapte. Ea era mereu calmă. La prima oră a dimineții, s-au auzit sunetele obișnuite ale grupării paramilitare Einsatzgruppe – mașinile, ordinele urlate, câini lătrând. Brusc, a fost izbită ușa, iar mama a fost extraordinară! S-a ridicat în genunchi, m-a luat în brațe, m-a îmbrățișat și m-a pupat, după care a mers calmă spre ușă, a deschis-o și a închis-o în urma ei. Am fost confuză. Am crezut că se va întoarce la mine, dar nu a mai făcut-o. Se auzeau strigăte afară, așa că am ieșit. Am văzut-o pe mama mergând cu un grup, până la fântâna de la care lua apă. M-am tot uitat la ea, dar ea nu m-a privit. Brusc, s-a deschis focul. Am văzut cum a căzut împușcată. I-am văzut sângele pe pământ. În acel moment, am crescut! Știam că nu puteam scoate niciun sunet. Am înțeles de ce nu s-a uitat la mine”, a mai povestit Hannah.

A adormit în fân. S-a trezit a doua zi, în timp ce nepoata bătrânului îi turna lapte cald pe gât. S-a însănătoșit și și-a petrecut următoarele câteva luni în lagăr, singură. Mama ei nu mai era, dar copila începuse să se mintă că poate femeia care i-a dat viață nu a fost omorâtă, ci rănită și salvată de tatăl ei.

După eliberare, a avut o reuniune emoționantă cu tatăl ei

Naziștii au fugit din Adampol în 1945, iar supraviețuitorii lagărului s-au întors, slăbiți, la ceea ce a mai rămas din locuințele lor.

„Veneau oameni din păduri să se reunească cu rudele lor, dar pentru mine nu a venit nimeni. Apoi, brusc, într-o zi, a apărut tata. Piele și os. Murdar. Dar tata! Trebuie să fi mers pe jos zile întregi ca să mă vadă. M-a luat în brațe. A râs. A plâns. A fost minunat”, și-a mai amintit Hannah.

S-au întors amândoi la locuința lor, pe care au găsit-o plină de evrei refugiați. Bărbatul a scos din pământ câteva lucruri pe care le îngropase în grădină înainte de război și au plecat spre Lodz, ca să ia viața de la capăt.

La vârsta de 11 ani, Hannah a fost trimisă să locuiască cu mătușa ei, Anni, și cu unchiul Sam. în nordul Londrei. Nu știa limba engleză și nu cunoștea pe nimeni. În plus, era furioasă. A mers la școală și s-a căsătorit, în 1961.

În prezent, Hannah, în vârstă de 82 de ani, trăiește tot în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Are patru copii și opt nepoți, pe care nu a vrut să îi ămpovăreze cu amintirile ei triste. Tatăl ei și-a petrecut viața ba în Israel, ba în Germania.