Un grup de elevi a dat în JUDECATĂ Consiliul Județean, înainte de începerea anului școlar. Ce i-a nemulțumit atât de tare pe copii

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) a chemat în judecată Consiliul Judeţean Constanţa. Copiii cer subvenționarea transportului județean pentru elevi și studenți cu 50 la sută.

Reprezentanţii Asociaţiei Elevilor au depus, joi, la Tribunalul Constanţa o cerere de chemare în judecată a Consiliului Judeţean (CJ) Constanţa pentru ca această instituţie să fie determinată să subvenţioneze transportului judeţean pentru elevi şi studenţi cu 50 la sută.

Vicepreşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa, Alina Ichim, a declarat că asociaţia a depus o cerere de chemare în judecată a CJ după ce toate discuţiile şi demersurile au rămas fără rezultat.

"De vreo două şedinţe ale Consiliului Judeţean ni se promite că se va aproba, că va fi pe ordinea de zi. Am negociat cu reprezentanţii Consiliului Judeţean, ne-au spus că se va întâmpla şi nu s-a întâmplat. De aceea, acţionăm în instanţă acum, având în vedere că discuţiile au fost începute acum aproximativ un an. Ni s-a spus acum un an că se va cere un punct de vedere de la Inspectoratul Şcolar, că se va face un studiu de impact şi în urma studiilor se va adopta proiectul, dar acest lucru nu s-a întâmplat", a declarat Alina Ichim.

Asociaţia Elevilor susţine că, potrivit articolelor 84 şi 205 din Legea educaţiei nr. 1/2011, elevii şi studenţii au dreptul la reducere, respectiv gratuitate, la transportul local în comun. "Transportul local în comun se desfăşoară atât în interiorul unei localităţi, cât şi între localităţi. Când se desfăşoară exclusiv în interiorul unei localităţi, autoritatea competentă este consiliul local. Când se desfăşoară între mai multe localităţi, autoritatea competentă este asociaţia de dezvoltare intercomunitară, dacă există, sau consiliul judeţean", au precizat reprezentanţii Asociaţiei Elevilor.