Un român repatriat nu poate fi înmormântat acasă. E blocat în convoiul de mașini venite din Italia: "Am certificat că nu a murit din cauza coronavirusului"

”Nu ne spune nimeni nimic, stăm și așteptăm. Eu am un mort de la Roma, am plecat dinainte de instituirea carantinei, am certificat că nu a murit din cauza coronavirusului.”, a spus, la România TV, șoferul cortegiului funerar.

Mașinile care intră în România sunt escortate de polițiști

Ministrul de Interne, Marcel Vela, spune că acolo se face despărţirea convoiului spre cele două judeţe şi că se aşteaptă trecerea vârfului de trafic din Capitală.