Un tânăr din Suceava a ajuns în cătuşe după ce a încasat un câştig la pariuri sportive. Poliţiştii au aflat că bărbatul furase portofelul în care se afla biletul câştigător

Păgubitul, un tânăr de 26 de ani din Frătăuții Vechi, proaspăt venit din străinătate, nu se aștepta la așa ceva tocmai de la un prieten.

Valentin Nănescu, păgubit: Ne cunoșteam din vedere, am mai stat la un suc, la o poveste.

Acesta s-a dus la casa de pariuri de unde a cumpărat biletul si l-a rugat pe agent sa-l anunțe dacă o sa-i apară în sistem încasarea câștigului.

Valentin Nănescu, păgubit: Mi-am adus aminte de bilet, am fost la Frătăuții Noi și am vorbit cu omul de acolo și am zis că dacă vine cineva cu biletul meu să nu dați banii că mie mi-a fost furat portofelul.