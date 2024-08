Un turist a comandat pește la o terasă din Vama Veche, însă ce a primit l-a uluit. A povestit întreaga experiență gastronomică

Suntem în plin sezon estival, iar litoralul românesc este plin de turiști. Deși lucrurile s-au îmbunătățit mult față de anii precedenți, românii au parte și de experiențe neplăcute.

Deși turiștii de pe litoralul românesc observă mici schimbări în bine și au parte de experiențe plăcute, care nu-i mai îndepărtează spre alte destinații de vacanță, neplăcerile există și, ca de obicei, sunt trecute prin filtrul umoristic.

Un client a comandat păstrăv la o terasă din Vama Veche, însă ce a primit l-a lăsat mască. A povestit experiența gastronomică pe internet

Un turist a avut parte de o experiență gastronomică neplăcută în una dintre cele mai populare stațiuni de pe litoralul românesc.

Recent, acesta a dorit să mănânce un pește la grătar la o cherhana locală, însă potrivit unei surse a avut parte de o mare surpriză.

Turistul a observat că în farfuria abia adusă la masă erau doar oase de pește. Acesta a fotografiat mâncarea și a distribuit-o în mediul online, însă ulterior a șers-o. Se presupune faptul că angajații localului i-au adus resturile unui alt client, în loc să prepare o nouă porție.

Clientul a tratat întâmplarea cu umor, iar la descrierea fotografiei a scris: „It ain`t much, but at least it`s expensive” („Nu e mult, dar măcar e scump”).

Postarea a devenit rapid virală, iar internauții s-au întrecut în comentarii amuzante: „Păstrăv de pe Temu”, ori „Scrumbie după 237 de ani în Vaslui”.

În ciuda umorului, mulți turiști s-au plâns de serviciile respectivului local din Vama Veche, dar și de prețurile exagerat de mari de pe litoral.

Totodată, unii internauți au făcut recomandări către alte localuri din zonă.

Aceasta nu este singura experiență negativă din Vama Veche. Un alt român a împărtășit experiența la o altă terasă, unde prețurile ”au scăpat de sub control”. Acesta a plătit 629 de lei pentru un simplu prânz. Conform sursei menționate anterior, doar salata de varză costa 19 lei. Același preț era trecut și în dreptul unei ape de 750 ml.

„Lungul drum al unei banale sticle de apă plată de la aproximativ 2,5 lei într-un supermarket la 16 lei în Costinesti(stațiunea tineretului). La Nisa într-un supermarket o apă de 1,5l costă aproximativ 0,58 euro~ 2,9 lei….

Dacă Costinestiul ar fi arătat ca Nisa… spunea un clasic în viața🤔”, este postarea directorului general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel.

Acesta a primit fotografia respectivă de la un consumator.

O altă turistă a postat în mediul online ”intrusul” din farfurie. Ea a relatat experiența la aceeași cherhana ca turistul care a comandat păstrăv la grătar. Aceasta a menționat faptul că postarea respectivă este de „dezamăgire și atenționare”.

Comanda a fost de midii pe plită, pentru care a plătiti 37 de lei. Însă nu a primit doar midii, ci și o muscă. De asemenea, turista a menționat algele și nisipul din mâncarea comandată.

„La Cherhana Vama Veche

Da, am fost în Vamă. Nu, nu urmează un post cu... <<Pe vremea mea, maică.>> Este mai degrabă un post așa - de dezamăgire și de atenționare.

Am rămas cu un gust amar. În pofida faptului că am reușit să ocolim musca, din farfurie! O mânuță de midii pe plită... 37 ron. Eh, ok. Totul e scump în Vamă (25 ron o bere), deci... neimportant.

Dar când midiile sunt pline de alge și nisipul îți scârțâie între dinți, musca e pitită lângă felia de lămâie și la final nu primești bon de casă sau factură, ci doar o notă de plată, parcă începe totul să conteze, nu?

Dacă vă simțiți aventuroși și în pofida acestei atenționări mergeți la Cherhana, de dragul vremurilor vechi, înarmați-vă și cu răbdare.

Personalul e leeeent și absolut neprietenos. Ah! NU! Nici macar <<scuze!>> n-am primit pt cărnița verzulie cu aripioare ce tronează în farfurie!”, a scris aceasta în mediul online.