Veste bună în privința eliminării vizelor pentru SUA. România mai are de îndeplinit o singură condiție

"Este un obiectiv pe care noi îl urmărim constant. În prima mea discuție pe care am avut-o cu secretarul de stat american Pompeo, pe 20 noiembrie, la Bruxelles, am abordat acest subiect și i-am spus exact despre așteptarea pe care România o are pe această temă.

Aici este vorba despre o legislație americană care prevede un prag de 3% pentru rata de refuz al vizelor. Refuz al vizelor care este generat de o serie de factori, dar care în momentul de față se află la un procent de 9,11%.

Trebuie să ajungem la 3% ca să putem, conform legislației americane, să fie luată o decizie cu privire la accederea României în VIsa Waiver. Există un progres consistent - în 2009 eram la un procent de peste 26% față de 9,11%, acum", a spus ministrul Bogdan Aurescu, la Antena 3.