Vremea 7 septembrie. Prognoza meteo cu temperaturi ridicate. Cum va fi în weekend

Vremea din 7 septembrie va fi caldă și deosebit de frumoasă vineri. Prognoza meteo anunță temperaturi ridicate și nu sunt anunțate ploi.

Cum va fi vremea în prima zi de școală 10 septembrie 2018

Vremea România 7 septembrie 2018

Vineri unele averse slabe de ploaie isi vor face loc in cursul dupa-amiezii izolat in jumatatea nordica a tarii, iar spre seara cu totul punctiform si in sud-est. Vantul va sufla moderat in Dobrogea si slab, cel mult slab pana la moderat in restul regiunilor tarii. Temperaturile maxime, conform prognozelor Vremea.ro, vor fi cuprinse in general intre 24 si 29 de grade in Transilvania, Maramures, Banat si Crisana (cu cele mai scazute valori asteptate a se inregistra, aproape ca de obicei, in depresiunile din estul Transilvaniei), 28-33 de grade in Oltenia, Muntenia si Dobrogea si 26-31 de grade in Moldova.

Vremea 7 septembrie 2018 la București

Potrivit vremea ido, vremea la București se anunță deosebit de frumoasă. Cerul este în mare parte senin și nu sunt anunțate ploi. Doar pe parcusul nopții se vor strânge câțiva nori, însă nu vor fi aducători de averse. Temperaturile la București se vor încadra între 28°C și 16°C, iar vântul va sufla variabil. Vremea se va schimba radical în weekend: revin ploile, iar temperaturile scad semnificativ.

Prognoza meteo 7 septembrie 2018 la munte

Nici la munte nu sunt anunțate ploi, deși vremea se menține ușor instabilă. Cerul este în mare parte senin, cu temperaturi între 22°C și 12°C. Vântul va sufla variabil, iar șansele de precipitații sunt de 20%. Vremea la munte se schimbă radical în weekend, când sunt anunțate ploi abundente și cantități însemnate de apă. De asemenea, temperaturile vor scădea semnificativ, maxima fiind de 22 de grade Celsius.