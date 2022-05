Yulia Chernitskaya se întoarce acasă. Anunțul neașteptat făcut de femeia din Ucraina care a primit 200 de lei de la un român

Blonda a devenit cunoscută în România după ce a publicat pe rețelele sociale o întâmplare petrecută la o benzinărie din zona Bran, când femeia a început să plângă, emoționată fiind de bunătatea unui român care i-a oferit 200 de lei pentru a o ajuta, după ce a văzut că este din Ucraina.

Yulia Chernitskaya a anunțat printr-o postare de Facebook că deși duce o viață bună în România, a decis că este timpul să se întoarcă în țara de origine.

Ucreaineana care a fugit din calea războiului cu cei 4 copii ai săi a descris sentimentele și experinețele ei din ultima perioadă.

Cum a anunțat Yulia Chernitskaya decizia de a reveni în Ucraina

„A treia încercare să revin la tine, dragă Ucraina. Mă rog la Dumnezeu ca nimeni să nu ne oprească. Am învățat să o iau de la zero, să am grijă de copiii mei și să muncesc într-o țară străină.

Am acceptat ajutor de la străini, m-am gândit în fiecare moment unde o să trăim și cu ce cost. M-am văzut în multe moduri, mult mai puternică, dar și mai vulnerabilă. M-am simțit obosită și tristă, dar m-am ridicat pentru a fi alături de copiii mei.

Și am ajuns aici, de mai bine de două luni am trăit într-o țară străină, cu oportunități și cultură diferite. Cu altă mentalitate și alte reguli” a anunțat femeia pe rețelele sociale.

Citește și: Yulia Chernitskaya, ucraineana care a fost ajutată de un român, a avut de-a face cu poliția la noi în țară. Ce s-a întâmplat

Chiar dacă a avut parte de o primire călduroasă în România, blonda tânjește după Kievul lăsat în urmă și a decis să rvină acasă.

„Am reușit să mă opresc din plâns și să mă gândesc mai mult la copii. Însă în niciun moment nu m-am oprit din a dori să revin acasă, în Ucraina, în ciuda tuturor dificultăților.

Chiar dacă am parte de toate posibilitățile aici, în România, am parte de liniște și de o viață bună, mă întorc acasă. La tine, iubitul meu Kiev, la țara mea natală, Ucraina.

Poate că e prea devreme, poate e târziu, nu știu, dar inima mea vrea să se întoarcă acasă și copiii mă susțin. Sunt bucuroasă precum un copil și sunt pregătită pentru orice va fi”, a anunțat antrenoarea de fitness, potrivit digisport.ro.

Yulia Chernitskaya a fost ajutată de un român într-o benzinărie

Antrenoarea de fitness de origine ucrineană a publicat pe contul său de Facebook o imagine cu 2 banconte de câte 100 de lei. Femeia a mărturisit că i-a primit de la un român care și-a dorit să o ajute, având în vedere că este refugiată.

Femeia a menționat că bărbatul i-a oferit cei 200 de lei fără să știe că 4 copii o așteptau.

Citește și: Orașul considerat de Volodimir Zelenski „locul potrivit" pentru discuţii de pace la nivel înalt între Rusia și Ucraina

„Am primit acești bani de la bărbat de 60-65 de ani la benzinărie, când am ieșit la mașină după ce am plătit combustibilul. Și-a șters parbrizul și m-a întrebat: Ucraina? (în limba română) Răspunsul meu a fost: Ucraina. Probabil m-a așteptat când a văzut plăcuțele de înmatriculare ucrainene Și-a deschis portofelul și mi-a dat 100 de lei spunând „Slavă Ucrainei!”. Am început să plâng. Am refuzat să iau banii pentru că și el avea o mașină veche și nu părea foart înstărit. Dar și-a mai deschis portofelul și mi-a mai dat 100 de lei.

La urma urmei, el nu știe că 4 copii mă așteptau acasă. Bine ca nu i-am spus, ca altfel își golea portofelul. Am vrut să-l îmbrățișez, dar el nu m-a lăsat. Dacă din întâmplare omul ăsta îmi citește postarea - să știi că ai ajutat o mamă a 4 copii. M-am urcat în tăcere în mașină, mi-am șters lacrimile ca să mă pot mișca și nu înțelegeam! Cum așa!!! Întreaga lume ne susține și ne ajută! Ne dau locuințe gratis, mâncare, haine, bani!”, a scris femeia pe contul său de Facebook.

Refugiata din Ucraina și-a găsit a lucrat ca antrenoare de fitness în Brașov.

Cerere în căsătorie la Insula Iubirii ▶ Dă PLAY și vezi cel mai nou episod, disponibil în AntenaPLAY