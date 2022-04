Yulia Chernitskaya, ucraineana care a fost ajutată de un român, a avut de-a face cu poliția la noi în țară. Ce s-a întâmplat

Blonda a devenit cunoscută în România după ce a publicat pe rețelele sociale o întâmplare petrecută la o benzinărie din zona Bran, când femeia a început să plângă, emoționată fiind de bunătatea unui român care i-a oferit 200 de lei pentru a o ajuta, după ce a văzut că este din Ucraina.

Yulia Chernitskaya a povesit în cadrul unui interviu pentru podul.ro că la un moment dat a parcat într-un loc nepermis, însă polițiștii nu au fost exigenți cu ea când au văzut că este din Ucraina.

Citește și: Yulia Chernitskaya, refugiata din Ucraina ajutată de un bărbat în Brașov, nou mesaj pentru români. Ce experiență a mai avut

Yulia Chernitskaya: „Polițiștii m-au văzut într-un loc de parcare interzis”

„În general, românii mă tratează cu respect, până și polițiștii m-au văzut într-un loc de parcare interzis, la început au făcut câteva semne, mi-am cerut iertare, au văzut plăcuțele de înmatriculare de pe mașină și au spus: "Totul e ok. Glorie Ucrainei!".

Refugiata din Ucraina și-a găsit un job de antrenoare de fitness în Brașov.

„Aceiași oameni care ne-au oferit o locuință m-au ajutat să obțin un job ca antrenoare de fitness. Patronul clubului este prietenul lor, deci nu mi-a fost greu să-mi găsesc un loc de muncă pentru care sunt din nou recunoscătoare tuturor celor implicați. Pentru ca refugiații noștri să găsească de lucru, trebuie să contacteze centrul de voluntariat și să aplice pentru un post pe care îl pot ocupa”, a spus refugiata pentru sursa citată anterior.

Ucraineana Yulia Chernitskaya a primit ajutor de la un român

Antrenoarea de fitness de origine ucrineană a publicat pe contul său de Facebook o imagine cu 2 banconte de câte 100 de lei. Femeia a mărturisit că i-a primit de la un român care și-a dorit să o ajute, având în vedere că este refugiată.

Femeia a menționat că bărbatul i-a oferit cei 200 de lei fără să știe că 4 copii o așteptau.

Citește și: Orașul considerat de Volodimir Zelenski „locul potrivit" pentru discuţii de pace la nivel înalt între Rusia și Ucraina

„Am primit acești bani de la bărbat de 60-65 de ani la benzinărie, când am ieșit la mașină după ce am plătit combustibilul. Și-a șters parbrizul și m-a întrebat: Ucraina? (în limba română) Răspunsul meu a fost: Ucraina. Probabil m-a așteptat când a văzut plăcuțele de înmatriculare ucrainene Și-a deschis portofelul și mi-a dat 100 de lei spunând „Slavă Ucrainei!”. Am început să plâng. Am refuzat să iau banii pentru că și el avea o mașină veche și nu părea foart înstărit. Dar și-a mai deschis portofelul și mi-a mai dat 100 de lei.

La urma urmei, el nu știe că 4 copii mă așteptau acasă. Bine ca nu i-am spus, ca altfel își golea portofelul. Am vrut să-l îmbrățișez, dar el nu m-a lăsat. Dacă din întâmplare omul ăsta îmi citește postarea - să știi că ai ajutat o mamă a 4 copii. M-am urcat în tăcere în mașină, mi-am șters lacrimile ca să mă pot mișca și nu înțelegeam! Cum așa!!! Întreaga lume ne susține și ne ajută! Ne dau locuințe gratis, mâncare, haine, bani!”, a scris femeia pe contul său de Facebook.

Eda și Serkan își continuă povestea în comedia romantică Dragostea plutește în aer ▶ Dă PLAY și vezi în AntenaPLAY