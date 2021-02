Australian Open 2021. Simona Halep a fost eliminată în turul I al probei de dublu, la fel și Mihaela Buzărnescu

Citește și: Simona Halep - Ajla Tomljanovic la Australian Open 2021. Simona a câștigat meciul, scor 4-6, 6-4, 7-5

În același timp, echipa Mihaela Buzărnescu/Ankita Raina a avut parte de o înfrângere dureroasă, cu scorul de 3-6, 0-6, meciul cu perechea australiană Olivia Gadecki/Belinda Woolcock, beneficiară a unui wild card.

#AusOpen #IndianTennis



Ankita Raina (@ankita_champ), making her Grand Slam debut, has a tough first set with Mihaela Buzarnescu in the women's doubles



Aussie wildcards Olivia Gadecki & Belinda Woolcock take a 6-3 lead with early breaks.