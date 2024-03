Cât de mult a suferit Simona Halep în timpul procesului de dopaj. Dezvăluiri cu lacrimi în ochi: „Dezamăgirea este enormă”

Veștile bune au început să apară în viața Simonei Halep. Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis să-i reducă pedeapsa de dopaj de la 4 ani la doar 9 luni. La scurt timp de la marele verdict, jucătoarea de tenis a oferit primul interviu unde a vorbit despre revenirea pe teren, dar și despre momentul dificil prin care a trecut.

Simona Halep a dus o luptă grea pentru a demonstra că este nevinovată după ce a primit suspendarea de 4 ani. Sportiva a luat o pauza de la cea mai mare pasiune a ei: tenisul, însă acum poate să revină pe teren.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a hotărât să-i reducă pedeapsa de 4 ani a Simonei Halep la doar 9 luni. De asemenea, jucătoarea de tenis își poate relua activitatea care a făcut-o celebră în toată lumea.

Un lucru este cert, sportiva radiază de fericire de când a aflat vestea. De asemenea, aceasta o să se întoarcă pe terenul de tenis odată cu turneul WTA de la Miami, de peste două săptămâni. Simona Halep este nerăbdătoarea să vadă publicul și nu se gândește la un rezultat în favoarea ei.

Ce spune Simona Halep despre întoarcerea pe terenul de tenis, după procesul de dopaj

Jucătoarea de tenis și-a dorit extrem de mult să se întoarcă la prima ei iubire: tenisul, după procesul de dopaj. După decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), Simona Halep o să joace la Miami.

„Peste 2 săptămâni (n.r. se întoarce pe teren). Și aici aș putea să menționez că cei de la Miami, în clipa în care a ieșit decizia (n.r. decizia TAS), mi-a oferit un wild card, fără ca eu să cer, fără ca eu să rog pe cineva să întrebe. Pentru mine a fost un moment deosebit.

Pe 19 începe turneul. Pot să spun că mă arunc puțin, la un turneu atât de mare. Dar în momentul acesta, rezultatul nu există pentru mine. Vreau doar să resimt energia publicului, să resimt bucuria de a fi pe teren, indiferent de rezultat. Este o bucurie să fiu înapoi.

Temerea e destul de mare, pentru că oricât m-aș fi antrenat eu și oricât m-aș fi pregătit, nu e că atunci când joci meci oficial.

N-am stat niciodată atât de mult departe de teren, de meci, de competiție, de meciuri oficiale. Și pot să spun că mi-e teamă de cum va fi, dar e o teamă cumva asumată.”, a declarat Simona Halep pentru antena3.ro.

Mai mult, jucătoarea de tenis nu și-a propus încă niciun obiectiv, însă își dorește să se întoarcă pe terenul de tenis în forță. Sportiva a mărturisit că va face tot ce poate pentru a ajunge din nou în topuri.

„Adică niciodată, în nicio clipă nu m-am gândit să mă retrag. În situația de față vreau să revin atât cât pot, nu vreau să-mi pun obiectiv, dar bineînțeles că atunci când o să intru pe teren, scopul meu o să fie să fiu din nou în top. Am voie să cred și să am speranță.”, a mai adăugat Simona Halep, conform sursei citate.

„Ştiam că sunt nevinovată”, a fost replica pe care a dezvăluit-o sportiva cu ochii în lacrimi.

Cât de mult a suferit Simona Halep când a fost acuzată de dopaj

Simona Halep a făcut dezvăluiri emoționante despre cum s-a simțit atunci când a fost acuzată de dopaj.

„A apărut problema cu sângele. A fost ceva foarte şocant... pentru că după 6-7 luni au venit şi mi-au spus că sângele meu este în neregulă, când toate testele mele de sânge au fost negative. Niciodată nu a fost găsită nicio substanţă interzisă în sângele meu sau să fi fost ceva pozitiv. Absolut niciodată. Am fost atât de şocată când a apărut treaba cu sângele că nici nu am realizat documentele, de unde au venit, cum sunt. Doar vorbeam cu avocaţii. Pentru mine a fost şocant că se întâmplă ceva cu sângele meu, când totul este normal. Am descoperit de unde vine treaba cu sângele la Lausanne, în timpul procesului, când eram în sală. Pe ecranele din mijloc a apărut documentul cu sângele, dar nu am realizat. Fratele meu a venit şi mi-a zis să mă uit că scrie în română. Şi când mă uit pe ecran era steagul României şi în dreapta scria 'Bucureşti, România'. Atunci am avut un moment în care efectiv nu am mai putut să zic nimic şi nu înţelegeam cum e posibil ca eu să fiu suspendată patru ani pe un document venit din România. Atunci pentru mine a fost un şoc, este inexplicabil. Îmi e greu şi acum, am foarte multe emoţii, pentru că a fost cel mai mare şoc din viaţa mea. Să ştiu că proba prelevată la Bucureşti, când eu stau la 10 minute de laborator, a fost testată neţinându-se cont de regulile de păstrare. Nu a fost păstrat sângele la temperatura care trebuia. Au fost două ore şi ceva în care sângele meu a stat la temperatură greşită.

Dar şi aşa, proba mea de sânge a fost în valori normale şi nu a indicat nicio urmă de dopaj. Bineînţeles că şi cei de la tribunalul de la Lausanne au fost şi ei surprinşi că se poate întâmpla aşa ceva, mai ales că eram în acelaşi oraş şi eram foarte aproape de laborator. Iar eu mi-am exprimat şi acolo dezamăgirea că o carieră de 25 de ani poate fi distrusă prin neglijenţă, prin reavoinţă sau pur şi simplu pentru că nu respecţi persoana pe care o testezi. Nu se poate să se întâmple aşa ceva la nivel atât de înalt. Am fost foarte dezamăgită şi sunt foarte dezamăgită. De aceea, revenind la cuvântul trădare, pot spune că asta am simţit. Eu nu cer niciodată să fiu favorizată, dar ţin foarte mult să se respecte nişte reguli şi să fiu testată aşa cum trebuie. E dezamăgitor să văd că nu s-a putut respecta acest lucru aici”, a povestit sportiva.

„Dezamăgirea este enormă, dar eu sunt o persoană care nu se răzbună. Eu nu sunt aici în seara asta ca să lovesc pe cineva sau să exprim frustrarea. Nu, am acceptat tot ce se întâmplă şi am ştiut că binele o să învingă şi s-a şi dovedit că eu nu am făcut nimic şi că nu există nicio urmă de dopaj în sângele meu. Însă am venit să îmi exprim dezamăgirea şi sper să nu se mai întâmple niciodată cu un sportiv aşa ceva pentru că e o traumă foarte, foarte mare. Emoţional eşti complet distrus. Pot să spun că la un moment dat mi-am pierdut încrederea în bine. Dar venind decizia acum, vreau să cred din nou în bine. Şi mă bucur tare mult că nu simt nici ură, nici răzbunare faţă de nimeni. S-au făcut greşeli, dar intenţionat e mult mai greu să accepţi acest lucru. Iar eu cred că acolo, la sânge, a fost ceva ciudat. Da, o spun”, a mai completat ea.

