Ce au găsit medicii la autopsie, în corpul lui Diego Maradona. Cauza decesului a fost determinată

Vezi mai multe imagini GALERIE FOTO

Una dintre fiicele fostei vedete, Gianinna Maradona, a mărturisit în mediul online faptul că tatăl ei nu se simțea bine și nu era el însuși înainte să moară. "Toți se așteptau ca în autopsia tatălui meu să fie descoperite droguri, alcool sau marijuana. Nu sunt medic, dar l-am văzut foarte umflat, avea o voce robotică... nu era vocea lui.", a mărturisit ea pe Twitter.

Diego Maradona a murit la vârsta de 60 de ani

Potrivit unor surse, Diego Maradona ar fi murit din cauza unui stop cardio-respirator, la doar două săptămâni după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale pe creier.

Citește și: Cine este singura femeie cu care Diego Maradona a fost căsătorit. Mariajul lor a durat 20 de ani

”Se simțea rău de ceva timp și va fi ținut sub observație cel puțin pentru trei zile. Nu este bine din punct de vedere psihologic și asta are un impact asupra bunăstării sale fizice. Are nevoie de ajutor, este momentul să-l ajutăm”, declara atunci medicul său, Leopoldo Luque.

Marele star al fotbalului din Argentina a fost văzut pentru ultima dată în viată la aniversarea zilei sale de 60 de ani, înainte de meciul echipei sale cu Patronato.