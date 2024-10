Ce îi așteaptă pe tricolori după ce au învins Lituania. Naționala României a obținut a 4-a victorie alături de Mircea Lupescu

Tricolorii lui Mircea Lupescu au învins Lituania aseară și au făcut un pas important spre World Cup 2026.

Meciul Lituania – România a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Naționala României a câștigat la Kaunas, obținând astfel a patra victoriei consecutivă în Liga Națiunilor.

Ce îi așteaptă pe tricolori după ce au învins Lituania cu 2 la 1. Naționala României a obținut a patra victorie alături de Mircea Lupescu

Victoria de aseară i-a propulsat pe jucătorii lui Mircea Lupescu pe primul loc în grupa C2 a Ligii Națiunilor. Jucătorii Naționalei au maximum de puncte.

În meciul de aseară, care a putut fi urmărit pe Antena 1 și în AntenaPLAY, Lituania a deschis scorul, însă jucătorii români au întors meciul în favoarea lor. Partida s-a terminat 2 la 1 pentru România.

Răzvan Marin şi Denis Drăguş au marcat golurile care mențin echipa Națională pe primul loc în grupă. Aceștia mai au un hop, în meciul cu Kosovo. Dacă înving și atunci, își asigură primul loc.

Prima reacție a selecționerului Mircea Lucescu după meciul cu Lituania

Selecționerul Naționalei a mărturisit că s-a temut de duelul cu Lituania, de la Kaunas. Temerile sale s-au alimentat după ce a observat și condiția gazonului.

Cu toate acestea, jucătorii săi au câștigat, iar Mircea Lupescu s-a declarat mândru de ei. Deși le-a pus probleme echipa din Lituania, tricolorii au trecut peste momentele dificile din timpul meciului.

„Un meci extrem de dificil, i-am şi felicitat pe băieţi. Ei au făcut cel mai meci al lor, şi ei erau disperaţi, aveau nevoie de puncte pentru a se salva, pentru a rămâne în Liga a 3-a. Un meci care s-a dus mai mult pe aspectul acela fizic, şi din cauza terenului, am jucat la trei zile. Ei au fost puternici, dar noi am făcut un meci bun, am jucat pentru a câştiga, felicit băieţii pentru capacitatea lor de a se dărui. Au fost nişte contraste pe care le-am câştigat, altădată le pierdeam.

Victoria este extraordinară, trei puncte foarte importante, urmează alte două jocuri, în care vrem să obţinem aceleaşi rezultate. Din victorii continuă entuziasmul, băieţii merită felicitări.

Sper să fim la fel de buni, va fi loc şi pentru ceilalţi. M-am temut de acest meci, e o echipă omogenă, nivelul tehnic inferior jucătorilor noştri, dar fizic au dominat toate duelurile aeriene. Sunt foarte mulţumit, sunt convins că băieţii vor continua pe aceeaşi linie. Şi terenul foarte greu, au pus o presiune foarte mare, pressing agresiv, au atacat spaţiile, nu au cedat, dar nici noi n-am cedat, am avut superioritate la mijlocul terenului.

Deocamdată mai avem 2 meciuri, e important să terminăm această parte a competiţiei, tragem o linie şi vom analiza ce s-a întâmplat şi ce va fi nevoie pentru a fi mai bine”, a declarat selecționerul pentru Antena Sport.

Urnele actualizate pentru preliminariile World Cup 2026

Fără prezenţă la o ediţie de Campionat Mondial din 1998, tricolorii sunt tot mai aproape de a da lovitura. Pot avea şansă la tragerea la sorţi, dar trebuie să încerce să câştige cât mai multe puncte din Liga Naţiunilor. Clasamentul va fi făcut în funcţie de numărul de puncte, apoi de golaveraj.

Potrivit statisticienilor, România are în momentul de faţă 97% şanse să câştige grupa şi să promoveze în Liga B din Nations League.

În momentul de faţă, cele cinci urne pentru preliminariile World Cup 2026 arată astfel:

Urna 1: Franța, Spania, Anglia, Belgia, Portugalia, Olanda, Italia, Germania, Croația, Elveția, Danemarca, Austria

Urna 2: Ungaria, Serbia, Turcia, Polonia, Suedia, Țara Galilor, Ucraina, Slovacia, România, Cehia, Norvegia, Grecia

Urna 3: Scoția, Slovenia, Irlanda, Finlanda, Georgia, Albania, Islanda, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Muntenegru, Bosnia-Herțegovina, Israel

Urna 4: Bulgaria, Luxemburg, Armenia, Belarus, Kosovo, Kazahstan, Azerbaidjan, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Insulele Feroe

Urna 5: Moldova, Andorra, Malta, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

Din prima urnă, singurele echipe care riscă să ajungă în urna a doua sunt Elveţia, Danemarca şi Austria.

Aşa ar putea arăta o grupă dificilă pentru România, în preliminarii:

Franţa/Spania, România, Slovenia, Kosovo, Moldova

Aşa ar putea arăta o grupă uşoară pentru România, în preliminarii:

Danemarca, România, Islanda, San Marino

Vor fi 6 grupe de câte 5 echipe şi alte 6 grupe de câte 4 echipe. Tragerea la sorţi va avea loc după încheierea meciurilor din Nations League.

Pentru a fi siguri de câștigarea grupei, jucătorii lui Mircea Lucescu au nevoie de minim un punct în partida cu Kosovo, prima din acțiunea lunii noiembrie. Partida se va juca pe data de 15, de la ora 21:45 și va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

