Ce medicamente ia zilnic Simona Halep. Acestea sunt tratamentele pe care jucătoarea de tenis le urmează

Acum, Simona Halep se luptă pentru a își demonstra nevinovăția și multe persoane din lumea tenisului o susțin. Până și Toni Iuruc, fostul soț, spune că e imposibil ca sportiva să fi luat, cu bună știință, o substanță interzisă.

”Ştiţi foarte bine că abia am terminat divorţul, aş fi putut să spun «No comment». Nu am cum să fac aşa ceva, când cunosc acest om atât de bine, când am stat cu ea atâţia ani. Simona era obsedată să nu greşească.

Vă dezvălui ceva în premieră: nu bea niciodată nici măcar apă dacă sticla nu era sigilată. O desigila cu mâna ei, mereu era atentă. Vă mai spun ceva. Nu lua nici măcar o Vitamina C fără să întrebe medicul. Este bolnavă de corectitudine”, a afirmat Toni Iuruc.

Ce medicamente ia zilnic Simona Halep

Conform fostului consilier medical din staff-ul Simonei Halep, dr. Dana Safta, jucătoarea de tenis ia zilnic două pastile: Euthyrox 50mg și o pastilă anticoncepțională, motiv pentru care nu ar fi putut să consume Roxadustat.

Ba mai mult, Simona a suferit recent o operație la nas, iar consumul de Roxadustat ar fi crescut riscul de tromboză.

"Fratele Simonei mi-a spus că, în decurs de 6 ani, Simona a făcut 106 teste anti-doping. Pe 21 septembrie a mai făcut un test în România, care a ieșit negativ. Pe 7 octombrie i s-a făcut alt test, tot negativ.

Am acceptul Simonei să vă dezvălui că ea lua zilnic Euthyrox 50mcg și o pastilă anticoncepțională. Intervenția la nas a decurs minunat, dacă ar fi luat Roxadustat avea pericol de tromboză.

Am întrebat-o pe Simona ce face cu sticlele de apă în vestiar. A zis că întotdeauna le închide și le pune în sacul ei.

Acesta nu e introdus în vreo cușetă, dar nici nu ar putea să facă cineva așa ceva... să-i pună ceva în sticlă'', a mărturisit Dr. Dana Safta la Antena 3 CNN.

Ce este Roxadustat

În contextul actual al suspendării provizorii a sportivei Simona Halep, Agenţia Naţională Antidoping a făcut precizări. Astfel, ANAD notează că Roxadustat se încadrează în Lista Interzisă la secţiunea S2, având agenţi activatori ai factorilor care induc hipoxia.

Substanţa FG-4592 (Roxadustat) se încadrează în Lista Interzisă la secţiunea S2 – HORMONI PEPTIDICI, FACTORI DE CREŞTERE, SUBSTANŢE ÎNRUDITE ŞI MIMETICE, agenţi activatori ai factorilor care induc hipoxia.

Stabilizatorii factorilor care induc hipoxia s-au regăsit pe Lista Interzisă din anul 2011. În 2015 şi 2016 a fost introdusă denumirea FG-4592 în cadrul acestei secţiuni de stabilizatori ai factorilor care induc hipoxia.

Din anul 2017 a fost adăugată în Lista Interzisă denumirea internaţională a FG-4592 Roxadustat. Substanţa Roxadustat este considerată substanţă nespecifică.

