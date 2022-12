Ce semificație are mantia neagră cu care emirul Quatarului l-a îmbrăcat pe Messi. Gestul controversat, aspru criticat de fani

Argentia și adjudecat marele premiu la Cupei Mondială din Qatar, după un meci împotriva Franței ce i-a ținut pe toți cu sufletul la gură până în ultimele minute. La finalul partidei, în momentul decernării marelui trofeu, Messi a fost protagonistul unui moment controversat.

Ce seminifică mantia neagră cu care emirul Qatarului l-a îmbrăcat pe Messi la Cupa Mondială

Odată cu victoria Argentinei, căpitanul echipei a fost desemnat și cel mai bun jucător al Mondialului din Qatar. Messi și-a condus echipa către victorie în marea finală de duminică disputată împotriva naționalei Franței.

Chiar înainte de ridicarea singurul trofeu care îi mai lipsea din palmares, emirul Qatarului, Iamim bin Hamad Thani, i-a pus pe umeri o mantie neagră, transmite hotnews.ro.

În consecință, Messi a ridicat trofeul Cupei Mondiale din Qatar deasupra capului putând pe umeri pelerina numită Bisht. Reacțiile au fost împărțite, însă cei mai multi l-au conndamant pe emir pentru gestul său.

Printre cei care au fost cei mai vocali se numără și foștii internaționali români Viorel Moldovan și Florin Bratu. Cei doi au comentat apariția surprinzătoare a căpitanului Argentinei, aflați în studioul postului de televiziune național, după finala CM 2022.

„Nu poţi să faci poza pentru istorie îmbrăcat în fantomă. Eu îmi dădeam jos acea pelerină. Dacă era Diego, Diego o scotea”, a spus indigat Viorel Moldovan, făcând referire Maradona.

„Vremurile s-au schimbat şi marketingul este la putere. Acesta era protocolul, şi Franţa dacă ar fi câştigat l-am fi văzut pe Lloris purtând acea pelerină”, a adăugat Florin Bratu.

Cu toate acestea, însă, gestul a fost unul de respect și admirație la adresa căpitanului Argentinei. Mantia neagră de pe umerii lui Mesii se numește Bisht și reprezintă un obiect vestimentar tradițional în lumea arabă, potriviti sursei menționate anterior.

Această robă este purtată de bărbați numai la ocazii speciale precum nunți și alte sărbători. Folosită pentru evenimente majore, această pelerină simbolizează bogăţia şi regalitatea.

Astfel, gazdele Campionatului Mondial au ținut să își pună amprenta asupta acestui ultim moment al evenimentului desfășurat în Qatar.

Mesajul lui Lionel Messi după ce naționala Argentinei a câștigat Campionaul Mondial 2022

Lionel Messi a înscris 7 goluri şi a oferit 3 pase decisive la acest turneu final și astfel, a fost desemnat cel mai bun jucător al finalei şi al Cupei Mondiale din Qatar, transmite as.ro.

După ce i-a fost înmânat trofeul, starul Argentinei a ținut un discurs emoționat în care a mărturist că în această zi specială și-a îndeplinit cel mai mare vis.

„Este visul copilăriei mele, am avut noroc că am obţinut totul. Ceea ce îmi lipsea, este deja aici. A fost o nebunie, ne-am dorit trofeul şi este cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla. Este minunat! Atât de mult îmi doream (n.r. trofeul Cupei Mondiale), iar Dumnezeu mi l-a dat! Avem sentimentul că vom fi campioni, am suferit mult şi în cele din urmă am reuşit.

A trebuit să aşteptăm această Cupă, dar este cel mai frumos lucru. Abia aştept să mă întorc în Argentina şi să sărbătorim, să văd nebunia care este acolo. Am suferit mult. Ce am fi putut să cerem mai mult? Fotbalul este un sport nebun. Câştigarea Cupei Mondiale este visul oricărui copil. Dedicăm victoria poporului argentinian“, a declarat Lionel Messi, potrivit mundodeportivo.com, citat de sursa menționată.

