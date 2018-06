BREAKING NEWS! Cutremur în naționala Argentinei după umilința cu Croația! Principalul vinovat, OUT ?

Conform site-ului Mundo Albiceleste, jucătorii Argentinei au avut o întâlnire de urgență după meciul pierdut cu Croația, scor 0-3, și au decis, în unanimitate, să ceară demiterea lui Sampaoli încă din cursul zilei de azi.

Breaking news coming out that the Argentina players want Jorge Sampaoli out and Jorge Burruchaga to manage the final World Cup game against Nigeria.