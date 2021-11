David Popovici a obținut titlul de cel mai bun tânăr sportiv din Europa. Ce a spus înotătorul despre Premiul Nurowki 2021

David Popovici a primit premiul Piotr Nurowski în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Samorin, în Slovacia, la Seminarul Asociației Comitetelor Olimpice Europene.

Înotătorul român a fost prmeiat pentru meritele deosebite, după c eîn anul 2021 a câștigat aur la Campionatele Europene de Seniori în bazin scurt, trei medalii de aur la Campionatele Europene de Juniori, și a reușit să doboare două recorduri mondiale de juniori la 100 și 200 m liber și să se claseze pe locul 4 la JO Tokyo 2020 la 100 m liber.

David Popovici, declarat cel mai bun tânăr sportiv din Europa

Înotătorul român a fost susţinut de preşedintele COSR, Mihai Covaliu.La premiul Piotr Nurowski au mai fost și alți sportivi pretendenți. Astfel, înotătorul român a concurat pentru acest premiu cu alți 4 sportivi, clasați în ordine după David: Sky Brown din Marea Britanie (skateboarding), Adriana Cerezo Iglesias din Spania (taekwondo), Viktoria Listunova din Rusia (gimnastică artistică) și Adriana Vilagos din Serbia (atletism).

Toti sportivii nominalizați au primit și premii în bani, David a luat o bursă de formare de 15.000 euro. Locul 2 a primit 8.000 euro, locul 3 a primit 5.000 euro, iar locurile 4 și 5 câte 3.000 de euro.

Premiul Piotr Nurowski se acordă în fiecare an, atât pentru campionatul european de vară, cât și pentru cel de iarnă și a fost creat în memoria fostului președinte al Comitetului Olimpic Polonez Piotr Nurowski, care a murit tragic în 2010 într-un accident de avion

David Popovici a fost desemnat câștigătorul celei de-a 10-a ediții a Trofeului Piotr Nurowski pentru sporturile de vară. În anul 2012, gimnasta Larisa Iordache a obținut locul al doilea în cadrul acestei ceremonii.

Ce spune David Popovici depsre premiul Premiul Nurowki 2021

"Am câştigat şi mă simt bine. Pe măsură ce ne apropiam de anunţarea câştigătorului mă aşteptam cât de cât, pentru că lumea a spus că am ţinut un discurs bun, un mini-discurs. Nu am avut emoţii înainte sau în timpul discursului, dar, pe măsură ce ne-am apropiată de momentul desemnării câştigătorului spiritul competitiv din mine îmi dicta şi urla: 'Câştigă, trebuie să câştigi!'. Şi mă bucur că s-a întâmplat", a spus Popovici într-un mesaj video difuzat pe pagina de Facebook a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

David Popovici a făcut performanță la înot de la o vârstă fragedă

David Popovici a început să înoate la recomandarea unui medic ortoped pentru a-și corecta problemele de la nivelul coloanei vertebrale. Curând și-a perfecționat tehnica și la doar 10 ani a obținut primul său titlu național la înot.

Așa a început cariera profesionistă și, cu ajutorul antrenorului Adrian Rădulescu, a luat start seria de rezultate remarcabile. În 2019, David Popovici a reușit să cucerească aurul la 100 m liber, bifând un record național la categoriile 15,16,17 și 18 ani. De asemenea, a obținut argintul la 50 și 200 m liber.

Un an mai târziu, românul a cucerit titlurile naționale de seniori la 100 și 200 m liber și mixt. În 2021, Popovici și-a trecut în palmares un nou record mondial la juniori - 47:30 - cel mai bun timp al anului, inclusiv la seniori.

