Declarația Simonei Halep după prima victorie din 2022, la Melbourne Summer Set. Scor 6-4, 6-2, cu Destanee Aiava.

Simona Halep s-a mişcat bine pe teren, arătând că problemele fizice nu o mai deranjează, a avut câteva lovituri de efect şi a ştiut când să ridice nivelul jocului, potrivit news.ro.

Simona Halep a câştigat primul meci din 2022, scor 6-4, 6-2, cu Destanee Aiava

Simona Halep a comis destule erori neforţate, multe dintre punctele adversarei de miercuri având autograful româncei.

Destanee Aiava este o jucătoare care se bazează mult pe serviciu şi pe forţă, dar are mari probleme când este obligată să se mişte pe teren.

Halep a început partida cu un break, a avut apoi minge de 2-0, dar a greşit mult şi Aiava a egalat la 1. Cele două sportive şi-au fructificat serviciul până la 4-4, scor de la care Halep a luat patru ghemuri a rând. După primele două, setul i-a revenit fostului lider WTA, cu 6-4, după 42 de minute de joc. Setul al doilea fost dominat clar de jucătoarea română, care a cedat ghemuri doar la 2-0 şi 3-1, ambele pe serviciul adversarei, pentru a se impune cu 6-2, după o oră şi 18 minute de joc.

Citește și: Melbourne Summer Set 2: Simona Halep, eliminată la dublu. Cine e adversara ei la simplu

În optimi, Halep va evolua, joi, nu înainte de ora 03.30, împotriva colegei din proba de dublu, Elena-Gabriela Ruse, locul 87 WTA. Simona Halep conduce cu 1-0 în întâlnirile directe, după ce s-a impus, cu scorul de 6-1, 6-2, în turul I al Transylvania Open.

Calificarea în optimi este recompensată cu un premiu de 3.675 de dolari şi cu 30 de puncte WTA.

Declarația Simonei Halep după prima victorie din 2022. Românca s-a calificat în optimile de finală ale Melbourne Summer Set 1

Simona Halep, locul 20 WTA şi cap de serie numărul 2, a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-4, 6-2, pe australianca Destanee Aiava, locul 316 WTA, venită din calificări, calificându-se în optimile de finală ale Melbourne Summer Set 2, o competiţie de categorie WTA 250.

Citește și: Simona Halep a ieşit din Top 20 WTA, după mai bine de opt ani. Pierderea a avut loc după finala Transylvania Open

În optimi, Halep va evolua, joi, nu înainte de ora 03.30, împotriva colegei din proba de dublu, Elena-Gabriela Ruse, locul 87 WTA. Simona Halep conduce cu 1-0 în întâlnirile directe, după ce s-a impus, cu scorul de 6-1, 6-2, în turul I al Transylvania Open.

"Anul trecut a fost foarte dificil, poate cel mai greu din cariera mea, dar sunt fericită să mă aflu din nou, aici, în Australia, care are un mereu un loc special în inima mea. Sâ câştig astăzi înseamnă mult şi sunt bucuroasă că am trecut mai departe. Pauza de anul trecut m-a ajutat să-mi odihnesc un pic mintea, după ce am fost mulţi ani în top, iar presiunea a fost mare şi m-am simţit un pic epuizată. Dar a fost şi greu în acelaşi timp, deoreceste e dificil să revii după ce ai stat o perioadă de 3-4 luni fără niciun meci oficial. Dar am jucat bine la finalul anului şi sunt fericită că acum mă simt sănătoasă şi pregătită să joc. (n.r. - cu Gabi Ruse) Am jucat acum câteva luni în România, dar fiecare meci este diferit, mâine e o nouă provocare şi vreau doar să mă recuperez şi să fiu în stare să joc cel mai bun tenis", a declarat Halep, la interviul după meci.

Citește și: Simona Halep, mesajul emoționant pe care sportiva l-a transmis fanilor. Drama neștiută a celebrei jucătoare de tenis

Râzi garantat alături de ei ▶ În AntenaPLAY ai show total cu cei mai buni actori de stand-up comedy din România