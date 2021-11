Simona Halep a ieşit din Top 20 WTA, după mai bine de opt ani. Pierderea a avut loc după finala Transylvania Open

Luni, WTA a publicat noul clasament din circuitul feminin, iar Simona Halep se pozișionează pe locul 22. Ea nu a mai fost în afara Top 20 mondial din 18 august 2013, când a ocupat locul 23.

Simona Halep ocupă locul 22 WTA, Emma Răducanu ocupă locul 21 WTA

În ciuda faptului că a fost finalistă la Transylvania Open, performanţă pentru care a prmit 180 de puncte, jucătoarae de tenis a pierdut, în acelaşi timp, cele 500 de puncte aferente participării la ediţia 2019 a Turneului Campioanelor, potrivit news.ro.

Câştigătoarea turneului de la Cluj-Napoca, Anett Kontaveit din Estonia, a intrat pentru prima dată în Top 10 WTA, după ce a urcat de pe locul 14 pe locul 8.

Cu punctele acumulate pentru sferturile de finală jucate la Cluj-Napoca, jucătoarea britanică Emma Răducanu a urcat două poziţii, până pe locul 21 WTA, cel mai bun din carieră, cu 2.627 de puncte.

Reacția Simonei Halep, după ce a pierdut finala Transylvania Open în fața Anettei Kontaveit

Simona Halep a recunoscut superioritatea adversarei sale din finala Transylvania Open, Anett Kontaveit, şi i-a îndemnat pe antrenorii Adrian Marcu şi Daniel Dobre să muncească împreună cu ea pentru a reveni în topul tenisului.

"Anett, m-ai zdrobit astăzi! Drumurile tale către Turneul Campioanelor s-au deschis. Îţi urez succes, meriţi să fii acolo, ai avut un an uimitor. Îţi urez toate cele bune, dar mai întâi să te bucuri de această performanţă, pentru că este o zi foarte specială. Am avut o săptămână extraordiară, după un an greu. Ca să fiu sinceră, nu mă aşteptam să joc atât de bine în această săptămână. Este întotdeauna foarte bine să te simţi în siguranţă, să fii în control, aşa că vreau să mulţumesc Clujului, tuturor celor de aici, Patrick ai făcut o treabă extraordinară, turneul arată cu adevărat bine şi îţi urez noroc pentru anul viitor.

Întotdeauna este o plăcere să fiu aici, să joc, să joc finala. Sunt tristă că nu am putut câştiga, dar Anett a fost prea bună astăzi. Anul viitor, voi fi aici din nou. Este o onoare să fiu acasă şi să am un turneu atât de frumos. Echipei mele... Am început o călătorie acum, vreau să vă mulţumesc, băieţi, că aţi fost alături de mine, că m-aţi suportat, dar hai să lucrăm şi să avem multe alte finale şi multe titluri, bineînţeles.

Pentru că e primul meu discurs în acest an, vreau să-i mulţumesc soţului meu, mulţumesc familiei, care se uită de acasă, sper ca în viitor să fie în loja mea, la următoarele finale. (n.r. - către fani) Îmi pare rău că nu aţi fost alături de noi astăzi şi întrega săptămână. Este trist fără spectatori, dar ştiu că aţi fost la televizor şi ne-aţi susţinut pe toate româncele, simţim energia voastră şi vă mullţumesc pentru toate sentimentele frumoase pe care mi le transmiteţi prin mesaje sau atunci când ne vedem.

Este o plăcere să joc, să fiu aici, la acest turneu, în ţara noastră, şi, de ce nu, să sperăm că voi mai juca finale şi voi mai câştiga trofee, aici, acasă", a declarat Halep, la festivitatea de premiere.

Top 10 WTA. Cine se află pe primele poziții:

1. Ashleigh Barty (Australia) - 7.701 de puncte;

2. Arina Sabalenka (Belarus) – 6.150;

3. Barbora Krejcikova (Cehia) – 4.708, cea mai bună clasare din carieră (+o poziţie);

4. Karolina Pliskova (Cehia) – 4.695 (-1);

5. Garbine Muguruza (Spania) – 4.425;

6. Maria Sakkari (Grecia) - 3.985, cea mai bună clasare din carieră (+1);

7. Ons Jabeur (Tunisia) - 3.455, cea mai bună clasare din carieră (+1);

8. Anett Kontaveit (Estonia) - 3.416, cea mai bună clasare din carieră (+6);

9. Angelique Kerber (Germania) - 3.320 (+3);

10. Iga Swiatek (Polonia) - 3.306 (+1).

Reacția Anettei Kontaveit, după ce a învins-o pe Simona Halep în finala Transylvania Open

În discursul ei, Kontaveit a spus că Simona Halep i-a fost model în carieră şi i-a cerut iertare jucătoarei tunisiene Ons Jabeur, pe care a eliminat-o din Turneul Campioanelor după succesul de duminică.

"Sunt fără cuvinte, această săptămână a fost incredibilă pentru mine, vreau să o felicit pe Simona, eşti un adevărat model, te-am admirat de mulţi ani, m-ai învins de atât de multe ori. Mulţumesc, Patrick, pentru acest turneu, a fost organizat atât de bine, m-a făcut să mă simt atât de binevenită aici.

A fost o săptămână foarte bună şi le mulţumesc foarte mult organizatorilor. Îmi pare rău Ons că a trebuit să-ţi fac asta ţie, abia aştept anul viitor, sper să nu putem califica împreună la Turneul Campioanelor. Îi mulţumesc antrenorului meu Dmitri (n.r. - Tursunov, antrenorul ei), am avut câteva luni uimitoare, nu ştiu cum s-a întâmplat, dar îţi mulţumesc că ai fost alături de mine", a afirmat Kontaveit.

Ce poziții ocupă româncele din Top 200 WTA:

Sorana Cîrstea se menţine pe locul 38, cu 1.629 de puncte;

Irina Begu a coborât trei poziţii şi este pe locul 60, cu 1.076 puncte;

Enea-Gabriela Ruse a coborât un loc şi este pe poziţia cu numărul 86, cu 859 de puncte;

Jaqueline Cristian a urcat o poziţie, până pe locul 104, cel mai bun din carieră, cu 780 puncte;

Ana Bogdan a coborât de pe locul 106 pe 108, cu 727 de puncte;

Mihaela Buzărnescu a urcat o poziţie şi este pe locul 121, cu 624 de puncte;

Irina Bara se menţine pe locul 138, cu 554 de puncte.

Bara a câştigat proba de dublu de la Transylvania Open, alături de Ekaterine Gorgodze din Georgia, şi a urcat 24 de poziţii, până locul 105 WTA. Jucătoarea română cel mai bine clasată în această ierarhie este Raluca Olaru, care a staţionat pe locul 36 WTA.

