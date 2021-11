Simona Halep, mesajul emoționant pe care sportiva l-a transmis fanilor. Drama neștiută a celebrei jucătoare de tenis

Simona Halep, jucătoarea de tenis în vârstă de 30 ani, a decis să se retragă de la WTA Linz, din semifinala cu Jaqueline Cristian. Acesta a fost ultimul ei turneu din 2021.

Sportiva a explicat în noua ei postare de pe Instagram că a avut parte de un an greu, cu multe accidentări și o dramă neașteptată a dărâmat-o pe campioană.

Drama prin care a trecut Simona Halep

“Ei bine…Anule 2021, ai fost hmm, greu de descries. Să fiu sinceră, a fost un an plin de provocări. Chiar înainte de a începe anul am simțit cum inimile ne-au fost străpunse nouă ca familie pentru că am pierdut-o pe sora tatălui, mătușa mea. Ea a fost o persoana puternică, specială și va rămâne mereu în inimile și mințile noastre. A fost cel mai greu moment pentru mine și mi-a luat ceva timp să accept ce s-a întâmplat, dar am înțeles într-un final că asta e viața și trebuie să înfruntăm dezamăgirile și să rămânem puternici.

Din punct de vedere emoțional m-am simțit epuizată pentru mult timp, iar apoi am avut parte de mici accidentări până când a venit accidentarea cea mare, cea de la gambă, la Roma. Nu știam cum să gestionez situația pentru că nu mai pățisem așa ceva până atunci. Dorința mea de a juca era mare, dar nu am putut să joc pentru câteva luni și a trebuit să ratez Roland Gaross și nu am putut nici să îmi apăr titlul la Wimbledon.

Citește și: Simona Halep a refuzat "banii în plic" la nuntă. Ce au cerut sportiva și Toni Iuric să aducă invitații

Am început să nu mai am încredere în mine, să mă îndoiesc dacă eram în stare să mă întorc de unde am plecat, dacă să am încredere în corpul meu că va rezista.

Dacă derulez pe repede înainte până la acest moment, lucrul de care sunt cea mai mândră după tote aceste provocări este că astăzi mă simt încrezătoare că voi juca din nou bine și, cu multă muncă, voi crea alte momente minunate pe teren.

Anul acesta nu a început bine, dar se termină într-o notă pozitivă și sunt nerăbdătoare să văd ce îmi rezervă viitorul.

Îi mulțumesc lui Darren că a fost alături de mine în toate aceste perioade dificile.

Îi mulțumesc lui Daniel că a fost mereu acolo.

Îi mulțumesc noului meu antrenor Adrian că mi-a redat încrederea de sine și zâmbetul pe teren

Le mulțumesc fizioterapeuților mei, fiindcă au avut grijă de mine mereu.

Îi mulțumesc familiei pentru că m-a susținut indiferent de ce s-a întâmplat.

Le mulțumesc prietenilor apropiați.

Îi mulțumesc soțului pentru că este în viața mea.

2022, abia aștept să începi, dar acum am nevoie de o vacanță!”, a scris Simona Halep pe contul ei de Instragram.

Citește și: Simona Halep și-a schimbat rochia la nuntă și a atras toată atenția. Cum a fost filmată alături de Toni Iuruc la dansul mirilor

Celebra sportivă a primit peste 40.000 de aprecieri la noua postare, iar urmăritorii săi au felicitate-o pentru performanța ei din acest an, urându-I toate cele și vacanță plăcută. În ciuda accidentărilor și a faptului că s-a retras din WTA după 8 ani, Simona rămâne preferata pubicului.

Simona Halep a pierdut finala de la Transylvania Open

Simona Halep a coborât de pe locul 18 pe 22, cu 2.586 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii luni. Simona Halep a pierdut finala de la Transylvania Open, fiind învinsă de Anett Kontaveit, scor 2-6, 3-6. Astfel, sportiva româncă a ieșit din TOP 20 WTA, după opt ani.

Chiar dacă a fost finalistă la Transylvania Open, performanţă pentru care a primit 180 de puncte, jucătoarea de tenis a pierdut, în acelaşi timp, cele 500 de puncte aferente participării la ediţia 2019 a Turneului Campioanelor, potrivit news.ro.

Cu punctele acumulate pentru sferturile de finală jucate la Cluj-Napoca, jucătoarea britanică Emma Răducanu a urcat două poziţii, până pe locul 21 WTA, cel mai bun din carieră, cu 2.627 de puncte.