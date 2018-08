Dennis Man, la o semifinalistă de Liga Campionilor? Ofertă uriașă primită de Gigi Becali pentru perla sa

Dennis Man, noua senzație a fotbalului românesc, a ajuns, la doar 19 ani, să fie unul dintre cei mai curtați jucători din Liga 1. La doi ani după ce l-a vândut pe Nicolae Stanciu la Anderlecht pentru 9,8 milioane de Euro, Gigi Becali poate da o nouă mega-lovitură financiară.

Conform gsp.ro, mai mulți oficiali ai clubului AS Roma au venit sâmbătă seară la București, iar astăzi urmează să poarte discuția finală cu steliștii pentru transferul definitiv al lui Dennis în Italia. ”11 milioane de euro este ultima ofertă pe care cei de la AS Roma au făcut-o pentru Man, dar Becali ține de preț și nu vrea sub nicio formă să-l cedeze acum în Italia. Italienii ar putea să mai urce cu câteva milioane", spun sursele publicației.

Oferta italienilor trebuie să treacă însă de 14 milioane, bani pe care Becali a declarat că i-au fost oferiți deja de altă mare echipă din Europa pentru Man.

”Eu am refuzat şi 14 milioane de euro pentru Man, nu doar 11 milioane de la AS Roma. Nu a fost o ofertă oficială, a fost o discuţie la modul 'Îl dai cu 14 milioane? Nu îl dau!' Şi am cerut 30 de milioane. Mă rog să rezist 2 ani la sume de 20 de milioane, 30 de milioane, pentru că vor veni şi ofertele astea", a declarat Becali acum în urmă cu o săptămână.

Gigi Becali l-a cumpărat pe Dennis Man cu 400,000 de Euro de la UTA Bătrâna Doamnă în 2016.

Cota lui Dennis Man a explodat în ultimii ani, ajungând de la 200,000 de Euro în 2016 la 2,2 milioane de Euro în prezent, conform Transfermarkt.com