DUREROS! România U19 - Ucraina U19 1-2! ”Tricolorii” ratează calificarea la Campionatul European după un gol primit în prelungiri

România U19 - Ucraina U19 LIVE VIDEO. Dramatic și dureros, așa s-a terminat campania de calificare a României la Campionatul European de tineret U19. ”Tricolorii” au pierdut calificarea în ultimele secunde ale ultimului meci cu Ucraina. Elevii lui Adrian Boingiu au pierdut cu 1-2, după ce au condus în minutul 84 cu 1-0. Tricolorii au încheiat partida cu doi oameni mai puțin pe teren, în urma eliminărilor lui Moruțan și Neciu.

Meciul România U19 - Ucraina U19 a curs perfect pentru elevii lui Boingiu. În minutul 84, Moruțan deschide scorul și totul părea jucat. La o secundă după gol, jucătorul celor de la FCSB, care încă activează la FC Botoșani, comite o prostie imensă. Deși mai avea un ”galben”, Moruțan își aruncă tricoul și automat este eliminat. Din acel moment, ucrainienii au venit peste noi și soarta jocului și a calificării s-a decis cu două goluri în minutele 84 și 90+2.

Clasamentul final al Grupei 4 din Turul de Elită:

1. Ucraina - 7p (4-2)

2. România - 6 p (7-4)

3. Serbia - 3p (4-8)

4. Suedia - 1p (3-5)

România U19 - Ucraina U19 LIVE VIDEO 1-2! NU SE POATE!!! România U19 primește gol în minutul 90+2 și ratează prezența la Campionatul Eurpean U18 din Finlanda

România U19 - Ucraina U19 LIVE VIDEO 1-1! Ucraina egalează în minutul 84, iar finalul este unul dramatic.

România U19 - Ucraina U19 LIVE VIDEO 1-0! Olimpiu Moruțan deschide scorul pentru ”tricolori” în minutul 77, însă uită că are ”galben”, își aruncă tricoul și este eliminat.

PAUZĂ România U19 - Ucraina U19 0-0! La acest rezultat, băieții lui Adrian Boingiu sunt calificați la Euro 2018

România U19 - Ucraina U19 LIVE VIDEO. Update 17:45. Site-ul frf.ro a anunțat echipele oficiale de start în meciul România U19 - Ucraina U19.

ROMÂNIA XI: 1.Vlad – 2.Haruț, 5. Screciu, 6. Dulca, 4. Neciu – 14. Băluță, 15. Lazăr – 8. Moruțan, 7. Dragomir-cpt., 10. Mățan - 9. Sîntean

Rezerve: 12. Constache, 11. Micovschi, 13. Boboc, 16. L. Gheorghe, 17. Drăguș, 18. Trușescu, 19. Moldoveanu, 20. Merloi

UCRAINA XI: 1.Kucheruk – 5.Mykolenko, 2. Bondar-cpt., 22. Snurnitsyn – 3. Safranov, 15. Dryshliuk , 8. Khakhlov, 9. Korniienko – 21. Kashchuk, 10, Buletsa, 11. Supriaha

Rezerve: 12. Kozhukhar, 4. Veremiienko, 6. Chekh, 7. Kulakov, 16. Musolitin, 18. Kozyrenko, 19. Remeniuk, 20. Avramenko

România U19 - Ucraina U19 LIVE VIDEO. Partida dintre cele două selecționate de juniori U19 se va juca pe stadionul ”Ilie Oană” din Ploieși, cu începere de la ora 19:00, și va fi transmisă live online pe pagina de facebook a echipei naționale, pe canalul de YouTube FRF TV.

România U19 - Ucraina U19 LIVE VIDEO. Update 17:00! Azi, în primul meci din grupa României: Serbia U19 - Suedia U19 3-2. Scorul acestei partide nu mai influențează clasamentul final.

România U19 - Ucraina U19 LIVE VIDEO Clasamentul Grupei 4 în acest moment:

1.ROMÂNIA - 6p (6-1) 2 jocuri

2. Ucraina - 4 p (2-1) 2 jocuri

3. Serbia - 3p (4-8) 3 jocuri

4. Suedia - 1p (3-5) 3 jocuri

România U19 - Ucraina U19 LIVE VIDEO. La turneul final programat în Finlanda, în perioada 16-29 iulie 2018, se califică selecționatele care câștigă cele 7 grupe de la Turul de Elită. Tragerea la sorți pentru faza grupelor din cadrul turneului final va avea loc pe 30 mai în Vassa, Helsinki.

România U19 - Ucraina U19 LIVE VIDEO. Mirel Rădoi, fostul internațional român și actualul manager sportiv al lotului Under 21, le-a transmis un mesaj de încurajare tricolorilor U19: ”Baftă! Nu uitați: va trebui să vă calificați. Pentru voi este cel mai important. Aveți valoare să vă calificați la un European. Jucați pentru milioanele de români care se vor uita la voi”

România U19 - Ucraina U19 LIVE VIDEO. Fanii României care vor să asiste la meciul ”tricolorilor” mici trebuie să știe că accesul la partida Ucraina - România este gratis, în baza unui tichet cu valoare zero care poate fi procurat de la casele de bilete ale stadionului.

România U19 - Ucraina U19 LIVE VIDEO. Reprezentativa Under 19 a României întâlnește astăzi, de la ora 19:00, selecționata similară a Ucrainei, într-un meci decisiv, care va stabili echipa calificată la Campionatul European din Finlanda din această vară.

România U19 - Ucraina U19 LIVE VIDEO. Pentru a se califica la Euro 2018, România are nevoie de un egal. Naţionala sub 19 ani are două victorii în Turul de Elită: 4-0 cu Serbia şi 2-1 cu Suedia. Ambele partide s-au disputat pe stadionul "Ilie Oană" din Ploieşti, acolo unde se va disputa şi partida de azi.

România U19 - Ucraina U19 LIVE VIDEO. În fața tricolorilor mici se va afla azi Ucraina, echipă care a scos 4 puncte în precedentele două întâlniri: 0-0 cu Suedia și 2-1 cu Serbia, după un gol marcat în prelungiri.

România U19 - Ucraina U19 LIVE VIDEO. Echipele probabile din meciul de azi:

România U19: A. Vlad - Haruț, Screciu, T. Băluță, Neciu - Vl. Dragomir, Dulca - Moruțan, Drăguș, Mățan - Sîntean.

Ucraina U19: Kuceriuk - Mikolenko, Bondar, Snurițin - Safronov, Bieliaiev, Hahlov, Kornienko - Kașciuk, Supriaha, Buleța.

